Sức khỏe

Điểm mặt các món ăn khiến bạn “nhớ nhớ quên quên”

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Úc cho thấy các món bạn ăn trong thời gian gần đây thực sự có tác động mạnh mẽ đến trí nhớ của bạn.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Simone Rehn từ Đại học Công nghệ Sydney cho thấy các món ăn, thức uống giàu đường tinh luyện mà bạn tiêu thụ vài tuần qua có thể là thủ phạm của việc "nhớ nhớ quên quên".

Điểm mặt các món ăn khiến bạn “nhớ nhớ quên quên” - Ảnh 1.

Những món ăn, thức uống ngọt ngào và béo ngậy có thể là thủ phạm khiến bạn "nhớ nhớ quên quên" - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Alert, nhóm tác giả đã đánh giá có hệ thống 27 thử nghiệm liên quan đến hàng trăm con chuột.

Trong đó, các con chuột được cho ăn chế độ kém lành mạnh với nhiều đường và chất béo trong vòng 2 tuần. Sau đó, một số con được chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh trong vài ngày đến vài tuần.

Các bài kiểm tra trí nhớ sau đó cho kết quả: nhóm chuột chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh đã khôi phục được trí nhớ tốt hơn nhiều so với chính chúng khi còn ăn nhiều đường và chất béo, cũng như khi so sánh với các con chuột tiếp tục ăn kém lành mạnh.

Phân tích chi tiết hơn cho thấy đường tinh luyện là thủ phạm lớn nhất gây ra tình trạng trí nhớ kém, mặc dù chất béo cũng góp phần, bởi nó ngăn cản khả năng tự phục hồi của não bộ.

Tác động lớn nhất của các món ăn thiếu lành mạnh được ghi nhận ở hồi hải mã của não, là khu vực chịu trách nhiệm cho trí nhớ, khả năng học tập, định hướng...

Kết quả trên cho thấy những món ăn ngọt có lẽ không phải phương án tốt để xả stress khi bị căng thẳng do công việc như nhiều người nghĩ: Nó có thể làm rắc rối tăng thêm do làm trí nhớ của bạn tệ hơn.

Nhưng nghiên cứu trên cũng đem lại tin vui khi chứng minh rằng chỉ vài tuần ăn lành mạnh cũng đủ để bạn khôi phục trí nhớ.

Ăn loại trái cây này, da tự chống tia UV tốt hơn

(NLĐO) - Một loại trái cây được biết đến là tốt cho tim mạch, thần kinh, tiêu hóa... vừa được chứng minh là cũng đem lại lợi ích lớn cho làn da.

Đồ ăn kiêng có thể gây gan nhiễm mỡ nếu chứa thứ này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ chỉ ra thủ phạm thúc đẩy gan nhiễm mỡ ẩn trong nhiều loại thực phẩm "không đường", "ít calo".

Đảo ngược gan nhiễm mỡ không cần ăn kiêng: Đột phá từ Mỹ

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles đã xác định được một nhóm tế bào bất thường có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

hồi hải mã trí nhớ món ăn đường tinh luyện Chất béo
