Điểm nóng xung đột ngày 1-10: NATO tăng cường hiện diện ở Baltic, Nga dọa đáp trả

NATO tuyên bố liên minh sẽ "tiến hành tăng cường cảnh giác hơn nữa bằng các tài sản đa lĩnh vực mới ở khu vực biển Baltic", bao gồm "các nền tảng tình báo, giám sát, trinh sát và ít nhất một khinh hạm phòng không".

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của NATO từ chối cung cấp thông tin chi tiết hơn, gồm cả sự đóng góp của từng nước thành viên trong kế hoạch tăng cường hiện diện ở Baltic.

Trước đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 27-9 cho biết trong đêm 26-9 rạng sáng 27-9, họ phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định gần các cơ sở quân sự của nước này.

Đây là vụ UAV xâm nhập không phận Đan Mạch mới nhất được công bố. Kể từ ngày 22-9, sân bay Copenhagen và ít nhất 5 sân bay khác của Đan Mạch, cả dân sự và quân sự, đã bị đóng cửa tạm thời trong vài giờ do phát hiện UAV trên vùng trời gần đó.

Theo tờ Kyiv Independent, các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận ở Estonia, Ba Lan, Romania, Lithuania và Phần Lan.

Tàu của các quốc gia thành viên NATO tham gia cuộc tập trận hải quân BALTOPS trên biển Baltic 2023. Ảnh: Military Times

Trong khi đó, trang EU Today đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ họp tại thủ đô Copenhagen - Đan Mạch trong tuần này, sau khi bộ trưởng quốc phòng các nước đồng ý xúc tiến ý tưởng "bức tường UAV" để tăng cường phát hiện và đánh chặn dọc biên giới phía Đông EU. Đan Mạch đã chấp nhận hỗ trợ quân sự chống UAV từ Thụy Điển để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh này.

Trong khi đó, các khí tài mới của NATO sẽ tăng cường cho sứ mệnh "Baltic Sentry" (tạm dịch: "Người canh gác vùng Baltic") vốn được liên minh này khởi động từ tháng 1-2025, sau loạt sự cố đứt cáp điện, cáp quang ngầm và hư hại đường ống dẫn khí ở đáy biển Baltic.

Theo sứ mệnh này, các nước NATO đã triển khai các tàu khu trục, máy bay tuần tra và thiết bị bay không người lái hải quân nhằm giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ngoài ra, liên minh cũng đã phát động sứ mệnh "Eastern Sentry" (tạm dịch: Người canh gác phía Đông) trong tháng này để củng cố phòng thủ ở sườn phía Đông của châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định mối đe dọa từ UAV khá "cao" và nước này sẽ thực hiện các biện pháp để tự vệ. Chính phủ nước này đang xem xét luật để cho phép hành động nhanh hơn, bao gồm cả việc quân đội có thể bắn hạ các UAV khả nghi.

Về phía Nga, Nga đã phủ nhận việc máy bay hay UAV của họ xâm phạm không phận Estonia cũng như không có kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Ba Lan.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 27-9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cảnh báo "bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ đối mặt với phản ứng quyết liệt".