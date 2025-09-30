HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt mang đầu đạn nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok của Nga.

Trung đoàn máy bay không người Achilles 429 Độc lập cho biết lực lượng Ukraine dùng máy bay không người lái mang chất nổ tấn công hệ thống nói trên của Nga tại khu vực Kharkiv.

Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh từ video cho thấy máy bay không người lái tấn công hệ thống TOS-1A Solntsepyok. Ảnh: Trung đoàn máy bay không người lái Achilles 429 Độc lập của Ukraine

Lực lượng này đã công bố đoạn video trên YouTube hôm 29-9 cho thấy các máy bay góc nhìn thứ nhất (FPV) nhắm vào các bệ phóng ở khu vực Kupiansk. 

Đoạn video dường như cho thấy hai cuộc tấn công riêng biệt, một cuộc tấn công vào một hệ thống Solntsepyok đang đứng yên và một cuộc tấn công khác nhằm vào cùng loại hệ thống đang di chuyển, có thể là đang cố tháo chạy khỏi cuộc tấn công.

Hệ thống TOS-1A của Nga là một loại vũ khí pháo binh tầm xa, sử dụng các rốc-két không dẫn đường mang đầu đạn nhiệt áp, tối ưu hóa cho hiệu ứng nổ, bao gồm làm cạn kiệt oxy và tạo ra áp suất khí quyển dao động để gây thiệt hại lớn như một vũ khí chống bộ binh trên diện rộng, trong khi hiệu ứng gây cháy chỉ là thứ yếu.

Được gọi là vũ khí "huyền thoại", TOS-1A bắn loạt 24 rốc-két không dẫn đường, mỗi quả nặng hơn 200 kg, bao phủ khu vực rộng 40.000m2. Các rốc-két phân tán một khí dung dễ cháy trước khi phát nổ, tạo ra sự sụt giảm áp suất lớn có thể gây tử vong ngay lập tức. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép hạng nhẹ, lực lượng đối phương trên địa hình trống và các cứ điểm phòng thủ. Tùy thuộc vào cấu hình, chi phí ước tính từ 6,5 triệu USD đến 15 triệu USD.

Mặc dù có sức mạnh đáng gờm, Solntsepyok cũng có những điểm yếu đáng kể. Hệ thống này lớn và được bọc thép nhẹ, dễ bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu.

Nếu hệ thống bị hư hại, nó cũng có thể gây nguy hiểm cho quân đội Nga ở gần do đặc tính của đạn dược.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29-9 lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư tiền tuyến Shandryholove và Zarichne tại khu vực trọng điểm của vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Các quan chức Ukraine không đề cập đến thông báo của Nga liên quan đến hai ngôi làng này nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch phản công của Kiev gần thị trấn Dobropillia, cũng thuộc vùng Donetsk, có tiến triển.

Ông Zelensky cũng cho biết tình hình "không dễ dàng" ở Kupiansk, một thị trấn từ lâu đã bị Nga tấn công ở vùng Kharkiv và ở một số khu vực thuộc Donetsk và Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang "làm mọi cách để bảo vệ vị trí của mình".

Ukraine máy bay không người lái Tổng thống Volodymyr Zelensky Nga TOS-1A Solntsepyok
