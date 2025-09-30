HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine sẽ nhận thêm loạt khí tài "khủng"

Anh Thư

(NLĐO) - Nhiều hệ thống tên lửa phòng không Patriot mới cũng như tiêm kích Gripen đã và sẽ được nhiều nước chuyển giao cho Ukraine.

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 29-9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoruis cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 2 hệ thống phòng không Patriot vào cuối năm 2025.

Theo Kyiv Post, Ukraine đã nhiều lần thúc giục các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống Patriot - do Mỹ sản xuất và là một trong số ít các hệ thống phòng không trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo - nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi các làn sóng không kích từ Nga.

Ukraine sẽ nhận thêm loạt khí tài "khủng" - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Patriot - Ảnh AP

Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Israel đã chuyển giao thêm một hệ thống Patriot nữa.

Theo ông Pistorius, Đức sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không nói trên với sự hỗ trợ của các đối tác Na Uy, ngoài 3 hệ thống mà nước này đã cung cấp trước đó.

"Cuộc tấn công gần đây của Nga với hơn 580 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phòng không cho Ukraine" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhìn nhận.

Theo Kyiv Independent, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất Ukraine Ivan Havrylyuk đã xác nhận với kênh BBC bản tiếng Ukraine rằng nước này sẽ nhận được máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển.

Ông Havrylyuk tiết lộ Gripen sẽ "nằm trong số" các chiến đấu cơ mà Kiev nhận được.

Ukraine sẽ nhận thêm loạt khí tài "khủng" - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển - Ảnh: QUÂN ĐỘI BULGARIA

Khi phóng viên hỏi về khung thời gian mà tiêm kích Gripen sẽ được chuyển giao, ông Havrylyuk chỉ trả lời rằng chúng sẽ được nhìn thấy trên bầu trời khi đến nơi.

Khi được hỏi liệu danh sách đó có bao gồm Gripen hay chỉ có F-16, ông Havrylyuk cho biết phóng viên đã "nêu đúng danh sách".

Thụy Điển hiện có gần 100 chiếc AS 39C/D Gripen và có kế hoạch tăng lên 120 chiếc trong vòng 5 năm tới, với 60 chiếc là mẫu AS 39C/D Gripen cũ và 60 chiếc là biến thể AS 39E hiện đại.

Việc chuyển giao Saab JAS 39 Gripens - chiến đấu cơ đa năng siêu thanh một động cơ hạng nhẹ - từ Thụy Điển sang Ukraine đã được thảo luận ít nhất từ tháng 9-2024, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonsson đề xuất cung cấp cho các phi công Ukraine "khóa đào tạo làm quen" ngay từ tháng 5-2023.

Tuy nhiên, Kiev ban đầu đã từ chối đề xuất này vào tháng 7-2024 do lo ngại về tính khả thi của việc quản lý đồng thời 2 hệ thống máy bay phức tạp khác nhau. Vào thời điểm đó, Ukraine hoàn toàn tập trung vào việc triển khai chương trình F-16, là chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất.

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển cho Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 28-9: Ukraine chuẩn bị "đòn" khắc chế UAV Nga

(NLĐO) – Nga đã phóng 115 UAV tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Vinnytsia thuộc miền Trung Ukraine trong đêm 26 rạng sáng 27-9 (giờ địa phương).

Ukraine - Hungary leo thang căng thẳng

(NLĐO) - Hungary đã bác bỏ cáo buộc về xâm phạm không phận mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hôm 26-9.

Ukraine máy bay chiến đấu Patriot hệ thống phòng không Gripen
