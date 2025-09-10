HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel

Huệ Bình

(NLĐO) – Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Doha hoàn toàn do Israel thực hiện.

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 9-9 khẳng định: "Hành động hôm nay nhắm vào các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas là một chiến dịch hoàn toàn độc lập của Israel. Israel là bên khởi xướng, Israel tiến hành và Israel chịu toàn bộ trách nhiệm".

Các phương tiện truyền thông Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được báo trước về kế hoạch không kích.

Hai ngày trước, ông Donald Trump đưa ra "cảnh báo cuối cùng" đối với Hamas.

Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là cảnh báo cuối cùng, sẽ không có lần nào nữa".

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel- Ảnh 1.

Nhiều vụ nổ ở Doha - Qatar ngày 9-9. Ảnh: AP

Theo báo Times of Israel, có nhiều thông tin trái ngược nhau về số phận của các lãnh đạo Hamas sau vụ không kích tại Doha, Qatar.

Kênh Al-Hadath (Ả Rập Saudi) ban đầu đưa tin rằng một số nhân vật cấp cao của Hamas, bao gồm Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin, và Nizar Awadallah, đã thiệt mạng.

Thông tin này trùng khớp với tuyên bố của các quan chức Israel rằng mục tiêu của cuộc tấn công là các lãnh đạo hàng đầu của Hamas, đặc biệt là ông Khalil al-Hayya. Khalil al-Hayya là thủ lĩnh Hamas tại Gaza và là trưởng nhóm đàm phán.

Trong khi đó, kênh Al Jazeera, truyền thông Palestine và các nguồn tin Hamas bác bỏ tuyên bố về cái chết của các lãnh đạo.

Kênh Al Jazeera, trích lời một quan chức cấp cao của Hamas, đưa tin ban lãnh đạo do Khalil al-Hayya đứng đầu vẫn sống sót.

Hai nguồn tin từ Hamas cũng xác nhận các thành viên trong nhóm đàm phán ngừng bắn đã sống sót sau vụ tấn công. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Doha, Qatar. Các cột khói đen bốc lên từ trạm xăng Legtifya trong thành phố.

Trong khi đó, truyền thông Palestine cho biết có 2 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Doha, nhưng không có lãnh đạo cấp cao nào của Hamas nằm trong số đó.

Theo các bản tin, những người thiệt mạng là Himam al-Hayya, con trai của thủ lĩnh Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya, và Jihad Labad, giám đốc văn phòng của một lãnh đạo Hamas khác là Khalil al-Hayya.

Một số bản tin nêu rõ không có người Palestine nào khác thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trước vụ việc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích các cuộc không kích của Israel, cho rằng đây là hành động "vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar".

Ông Guterres nói rằng Qatar đã đóng vai trò rất tích cực trong nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn tại Gaza và việc trả tự do cho toàn bộ con tin do Hamas giam giữ.

Cơ quan an ninh Israel Shin Bet đã công bố các bức ảnh từ trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt trong lúc Không quân Israel tiến hành cuộc không kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Qatar.

Trong thời điểm diễn ra cuộc tấn công, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền lãnh đạo Shin Bet có mật danh "Mem", Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội (IDF) Thiếu tướng Shlomi Binder cùng nhiều quan chức khác có mặt tại trung tâm chỉ huy.

Cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas là một chiến dịch chung của Lực lượng Phòng vệ Isael (IDF) và Shin Bet.

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Cuộc tấn công gây sững sờ của Israel- Ảnh 2.

Israel công bố ảnh trung tâm chỉ huy trong chiến dịch không kích lãnh đạo Hamas. Ảnh: Shinbet

