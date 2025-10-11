Ông Donald Trump có hành động bất ngờ sau kết quả Nobel Hòa bình 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ bà Machado gọi điện và nói rằng "nhận giải thưởng này là để tôn vinh ông".

"Tôi không nói: vậy thì đưa nó cho tôi nhưng cô ấy rất dễ thương. Người thực sự nhận giải Nobel đã gọi cho tôi, đó là hành động rất tử tế" - ông Donald Trump chia sẻ về diễn biến ngày 10-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025. Ảnh: AP

Ông Donald Trump làm việc này ngay sau khi Nhà Trắng lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nobel "đặt chính trị lên trên hòa bình" nên mới không trao giải Nobel Hòa bình 2025 cho tổng thống Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha El País, bà Machado xác nhận bà có nói chuyện với ông Donald Trump. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện.

Khi giải Nobel Hòa bình 2025 xướng tên bà Maria Corina Machado, Nhà Trắng cũng như một số đồng minh của ông Donald Trump lập tức phản ứng gay gắt.

Cùng ngày 10-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai ca ngợi người đồng cấp Mỹ "đang làm rất nhiều để giải quyết những cuộc khủng hoảng phức tạp đã kéo dài" khi nhắc đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trượt giải Nobel Hòa bình năm nay.

Ông Putin nói thêm nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza thành công, đó sẽ là thành tựu mang tính lịch sử.

Tổng thống Donald Trump nhanh chóng đăng lại phát ngôn khen ngợi của ông Putin và gửi lời cảm ơn lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga nhận xét giải Nobel Hòa bình bị "sụt giảm uy tín đáng kể vì được trao cho những người không có đóng góp cho nền hòa bình".

Tổng thống Nga dẫn chứng trường hợp một người nhận giải Nobel Hòa bình chỉ sau từ 1 - 2 tháng nhậm chức, dù người này chẳng có đóng góp gì.