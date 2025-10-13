HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-10: "Bí mật" sau loạt đòn của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga

Xuân Mai

(NLĐO) – Theo các nguồn tin, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Nga trong nhiều tháng qua.

Theo tờ Financial Times hôm 12-10, động thái trên nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết tình báo Mỹ đã giúp Kiev tấn công các hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nằm xa tiền tuyến.

Mỹ đứng sau Ukraine trong cuộc tấn công cơ sở năng lượng Nga - Ảnh 1.

Các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Iskander. Ảnh: Tân Hoa Xã

Financial Times cho biết tình báo Mỹ giúp Ukraine định hình kế hoạch đường bay, độ cao, thời gian và quyết định nhiệm vụ, cho phép máy bay không người lái tấn công một chiều tầm xa của Ukraine vượt qua hệ thống phòng không của Nga.

Tờ báo này dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho rằng Mỹ tham gia chặt chẽ vào tất cả các giai đoạn lập kế hoạch. Một quan chức Mỹ được trích lời nói rằng Ukraine đã chọn các mục tiêu cho các cuộc tấn công tầm xa và sau đó Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo về điểm yếu của những địa điểm này.

Đầu tháng 10, hai quan chức Mỹ cho hay Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa ở Nga, trong khi cân nhắc xem có nên gửi cho Ukraine tên lửa sử dụng trong các cuộc tấn công như vậy hay không.

Mỹ cũng đã yêu cầu các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ tương tự. Vào ngày 11-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong một cuộc điện đàm "tích cực và hiệu quả" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, theo đài RT, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Igor Romanenko tuyên bố rằng các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất của Kiev đang ngày càng tỏ ra kém hiệu quả trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Hệ thống tên lửa đầu tiên đã đến Ukraine vào tháng 4-2023 và được một số quốc gia NATO, bao gồm Mỹ Đức và Hà Lan cung cấp.

Ông nói với kênh truyền hình Espreso (Ukraine) hôm 10-10, Kiev không có nhiều tổ hợp Patriot và hiệu quả của những tổ hợp này đã giảm từ 42% xuống còn 6% gần đây. Ông Romanenko cho rằng nguyên nhân là do quân đội Nga đã nâng cấp phần mềm tên lửa Iskander, vốn được cho là đã tăng tốc độ và khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu.

Tuần trước, tờ Financial Times trích lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết Nga có thể đã nâng cấp hệ thống di động Iskander-M và tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.

