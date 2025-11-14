Điểm nóng xung đột ngày 14-11: Thừa nhận của Mỹ và sự tự tin của Nga

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt các công ty năng lượng lớn Lukoil và Rosneft của Nga, một động thái mà ông Rubio cho biết được thực hiện theo yêu cầu của Ukraine và các bên ủng hộ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Washington cũng đã ngăn chặn nỗ lực của Lukoil nhằm bán tài sản nước ngoài cho một công ty kinh doanh năng lượng có trụ sở tại Thụy Sĩ mà Bộ Tài chính Mỹ cho là có liên hệ với chính phủ Nga.

Ông Rubio nói: "Chúng tôi đã tấn công các công ty dầu mỏ lớn của họ, đó là điều mà mọi người đều mong muốn. Tôi không biết còn phải làm gì thêm nữa. Ý tôi là chúng tôi đang gần chạm tới giới hạn trong việc áp đặt biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề này".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm rằng việc nhắm mục tiêu vào "hạm đội bóng tối" của Nga giờ đây nên thuộc về các quốc gia châu Âu vì rất nhiều vụ việc như vậy đang diễn ra ở những khu vực gần họ hơn nhiều.

"Hạm đội bóng tối" của Nga là các tàu chở dầu mà các chính phủ phương Tây cáo buộc vận chuyển dầu bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Mỹ và các đồng minh đã tìm cách làm tê liệt nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt và tạo lợi thế cho Ukraine trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moscow khẳng định nền kinh tế của họ đã thích ứng, chuyển hướng thương mại sang các thị trường ngoài phương Tây.

Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng, với các báo cáo cho thấy nước này có thể đã cạn kiệt tiền mặt ngay từ tháng 2 năm sau nếu không được phương Tây tăng viện trợ.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm 13-11 cho biết Ukraine "sớm muộn gì cũng phải đàm phán với Nga" và dự đoán vị thế đàm phán của Kiev sẽ ngày càng xấu đi.

Nga cáo buộc các quan chức Ukraine từ chối tham gia đàm phán hòa bình. Kiev cho rằng các điều khoản chấm dứt xung đột của Moscow là không thể chấp nhận được và chẳng khác nào yêu cầu Kiev đầu hàng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga vẫn cởi mở về giải pháp chính trị và ngoại giao, mong muốn hòa bình.

Nhưng nếu không có cơ hội như vậy, ông cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để "bảo vệ an ninh của chính mình vì lợi ích của các thế hệ tương lai".