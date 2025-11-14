Điểm nóng xung đột ngày 14-11: Thừa nhận của Mỹ và sự tự tin của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-11: Thừa nhận của Mỹ và sự tự tin của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 12-11 cho biết Washington đã gần như “cạn kiệt” các biện pháp khả thi để trừng phạt Nga.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt các công ty năng lượng lớn Lukoil và Rosneft của Nga, một động thái mà ông Rubio cho biết được thực hiện theo yêu cầu của Ukraine và các bên ủng hộ.

img

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Washington cũng đã ngăn chặn nỗ lực của Lukoil nhằm bán tài sản nước ngoài cho một công ty kinh doanh năng lượng có trụ sở tại Thụy Sĩ mà Bộ Tài chính Mỹ cho là có liên hệ với chính phủ Nga.

Ông Rubio nói: "Chúng tôi đã tấn công các công ty dầu mỏ lớn của họ, đó là điều mà mọi người đều mong muốn. Tôi không biết còn phải làm gì thêm nữa. Ý tôi là chúng tôi đang gần chạm tới giới hạn trong việc áp đặt biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề này".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm rằng việc nhắm mục tiêu vào "hạm đội bóng tối" của Nga giờ đây nên thuộc về các quốc gia châu Âu vì rất nhiều vụ việc như vậy đang diễn ra ở những khu vực gần họ hơn nhiều. 

"Hạm đội bóng tối" của Nga là các tàu chở dầu mà các chính phủ phương Tây cáo buộc vận chuyển dầu bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Mỹ và các đồng minh đã tìm cách làm tê liệt nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt và tạo lợi thế cho Ukraine trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moscow khẳng định nền kinh tế của họ đã thích ứng, chuyển hướng thương mại sang các thị trường ngoài phương Tây.

Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng, với các báo cáo cho thấy nước này có thể đã cạn kiệt tiền mặt ngay từ tháng 2 năm sau nếu không được phương Tây tăng viện trợ.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm 13-11 cho biết Ukraine "sớm muộn gì cũng phải đàm phán với Nga" và dự đoán vị thế đàm phán của Kiev sẽ ngày càng xấu đi.

Nga cáo buộc các quan chức Ukraine từ chối tham gia đàm phán hòa bình. Kiev cho rằng các điều khoản chấm dứt xung đột của Moscow là không thể chấp nhận được và chẳng khác nào yêu cầu Kiev đầu hàng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga vẫn cởi mở về giải pháp chính trị và ngoại giao, mong muốn hòa bình.

Nhưng nếu không có cơ hội như vậy, ông cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để "bảo vệ an ninh của chính mình vì lợi ích của các thế hệ tương lai".

Tin liên quan

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

(NLĐO) – Vụ Energoatom phơi bày mạng lưới giao dịch quyền lực lớn, do cộng sự của tổng thống Ukraine cầm đầu, thao túng bộ trưởng và hợp đồng quốc phòng.

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

(NLĐO) – Ngày 12-11, các nhà ngoại giao hàng đầu từ G7 đã gặp bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Canada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 13-11: Ukraine tiết lộ tên lửa vượt trội Tomahawk của Mỹ?

(NLĐO) - Ukraine phát triển một tên lửa hành trình mới FP-5 Flamingo, được cho là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ ở nhiều khía cạnh.

Ukraine Donald Trump trừng phạt Nga Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo