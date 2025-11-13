Tên lửa chiến lược mới của Ukraine làm rung chuyển thành phố Nga

Theo đoạn video do kênh Telegram "Nikolaevskiy Vanek" công bố, các hệ thống phòng không Nga đã cố đánh chặn những tên lửa bay tới nhưng các mảnh vỡ lớn được nhìn thấy bốc cháy trên bầu trời đêm và rơi xuống sân nhà dân.

Các video cho thấy những mảnh vỡ cháy rơi xuống những chiếc xe đang đỗ và rơi xuống chỉ cách tòa nhà chung cư vài m.

Kênh Telegram "Supernova+" cho hay các mảnh vỡ nhìn thấy trong đoạn video là của tên lửa Flamingo. Đây là một thế hệ vũ khí chính xác tầm xa mới mà Kiev sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược của Nga.

Theo Kyiv Post, Thống đốc vùng Oryol Andrey Klychkov đã ban bố cảnh báo về cuộc không kích ngay sau vụ nổ và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn, đồng thời cảnh báo về các mảnh vỡ tiềm tàng từ các vụ đánh chặn phòng không.

Ông nói: "Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong". Tên lửa hành trình Flamingo được ra mắt vào tháng 8 với tầm bắn hơn 3.000 km và được cho là có nhiều điểm vượt trội hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Tên lửa này được trang bị đầu đạn phá boong-ke có thể xuyên thủng bê tông dày lên đến 10m.

Cùng ngày, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hai khu định cư ở khu vực Dnipropetrovsk và Kharkiv thuộc miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của họ tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của đối phương và giành quyền kiểm soát làng Danylivka ở Dnipropetrovsk. Quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát khu định cư Synelnykove ở Kharkiv.

Hiện chính quyền Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga.