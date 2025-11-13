Tên lửa chiến lược mới của Ukraine làm rung chuyển thành phố Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tên lửa chiến lược mới của Ukraine làm rung chuyển thành phố Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển TP Oryol - Nga hôm 13-11 khi Ukraine được cho là đã phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo.

Theo đoạn video do kênh Telegram "Nikolaevskiy Vanek" công bố, các hệ thống phòng không Nga đã cố đánh chặn những tên lửa bay tới nhưng các mảnh vỡ lớn được nhìn thấy bốc cháy trên bầu trời đêm và rơi xuống sân nhà dân.

img

Các video cho thấy những mảnh vỡ cháy rơi xuống những chiếc xe đang đỗ và rơi xuống chỉ cách tòa nhà chung cư vài m.

Kênh Telegram "Supernova+" cho hay các mảnh vỡ nhìn thấy trong đoạn video là của tên lửa Flamingo. Đây là một thế hệ vũ khí chính xác tầm xa mới mà Kiev sử dụng để tấn công  cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược của Nga.

Theo Kyiv Post, Thống đốc vùng Oryol Andrey Klychkov đã ban bố cảnh báo về cuộc không kích ngay sau vụ nổ và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn, đồng thời cảnh báo về các mảnh vỡ tiềm tàng từ các vụ đánh chặn phòng không.

Ông nói: "Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong". Tên lửa hành trình Flamingo được ra mắt vào tháng 8 với tầm bắn hơn 3.000 km và được cho là có nhiều điểm vượt trội hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Tên lửa này được trang bị đầu đạn phá boong-ke có thể xuyên thủng bê tông dày lên đến 10m.

Cùng ngày, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hai khu định cư ở khu vực Dnipropetrovsk và Kharkiv thuộc miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của họ tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của đối phương và giành quyền kiểm soát làng Danylivka ở Dnipropetrovsk. Quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát khu định cư Synelnykove ở Kharkiv. 

Hiện chính quyền Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Tin liên quan

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

(NLĐO) – Ngày 12-11, các nhà ngoại giao hàng đầu từ G7 đã gặp bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Canada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 13-11: Ukraine tiết lộ tên lửa vượt trội Tomahawk của Mỹ?

(NLĐO) - Ukraine phát triển một tên lửa hành trình mới FP-5 Flamingo, được cho là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ ở nhiều khía cạnh.

UAV Ukraine đánh trúng nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở TP Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol của Nga, dẫn tới các vụ nổ và hỏa hoạn.

Ukraine không kích cơ sở hạ tầng Flamingo tên lửa hành trình tầm xa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo