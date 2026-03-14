Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-3: Có dễ phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ?

Tường Như

(NLĐO) - Với hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, tàu sân bay của Mỹ có thể gây nhiễu và đánh lạc hướng tên lửa đối phương trước khi chúng kịp áp sát mục tiêu.

Trong bối cảnh các loại tên lửa chống hạm ngày càng nhanh và nguy hiểm, Hải quân Mỹ đang dựa nhiều vào các biện pháp phòng thủ mềm – hay còn gọi là "soft kill" – để bảo vệ tàu sân bay. 

Soft kill (sát thương mềm) là thuật ngữ quân sự chỉ các biện pháp phi phá hủy, sử dụng công nghệ như tác chiến điện tử, khói mù, hoặc tia laser để làm nhiễu, đánh lừa hoặc vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của vũ khí đối phương (tên lửa, UAV) thay vì bắn hạ chúng bằng đạn dược, tên lửa.

Một trong những nền tảng được trang bị công nghệ này là USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ hiện nay.

Pháo đài nổi 100.000 tấn

Theo giới quân sự, USS Gerald R. Ford có lượng choán nước khoảng 100.000 tấn và dài gần 337 m. Con tàu hoạt động như một căn cứ không quân di động trên biển, có thể mang theo hơn 75 máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay cảnh báo sớm.

Trong những năm gần đây, các loại tên lửa chống hạm hiện đại có thể đạt tốc độ vượt Mach 3, tức gấp ba lần tốc độ âm thanh. Với vận tốc này, các hệ thống phòng thủ truyền thống chỉ có vài giây để phát hiện và đánh chặn mục tiêu.

Chính vì vậy, chiến thuật "soft kill" được xem là lớp phòng thủ quan trọng giúp tàu chiến có thêm thời gian phản ứng.

Làm mù hệ thống dẫn đường của tên lửa

Thay vì đánh chặn tên lửa hoặc pháo phòng không, hệ thống sẽ gây nhiễu điện tử để làm sai lệch hoặc vô hiệu hóa khả năng dẫn đường của tên lửa. Trên USS Gerald R. Ford, nhiệm vụ này được đảm nhiệm bởi tổ hợp tác chiến điện tử SEWIP.

Hệ thống này có thể quét và phát hiện tín hiệu radar từ tên lửa đang bay đến trong phạm vi 360 độ quanh tàu. Khi xác định được tần số hoạt động của radar dẫn đường, SEWIP sẽ phản công bằng cách phát ra các chùm sóng vô tuyến cường độ cao tập trung thẳng vào tên lửa đang lao tới. 

Luồng năng lượng điện tử này có thể gây nhiễu nghiêm trọng cho bộ tìm mục tiêu của tên lửa. Khi đó, radar của tên lửa gần như bị "mù", khiến nó mất khóa mục tiêu và bay chệch khỏi tàu sân bay.

Mồi nhử đánh lạc hướng

Trong trường hợp biện pháp gây nhiễu không đủ hiệu quả, tàu sân bay vẫn còn một lớp phòng thủ khác.

Đó là hệ thống mồi nhử Nulka. Khi được phóng lên, thiết bị này có thể lơ lửng trên không khoảng 10 phút và phát ra tín hiệu radar mô phỏng một tàu chiến lớn.

Tên lửa đối phương khi đó sẽ khóa mục tiêu vào mồi nhử thay vì tàu sân bay thật. Kết quả là nó bay theo tín hiệu giả và rơi xuống biển ở khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, tàu còn được kết nối với hệ thống CEC, cho phép liên kết cảm biến giữa tàu sân bay, tàu khu trục hộ tống và máy bay cảnh báo sớm. Nhờ CEC, mọi mục tiêu có thể được phát hiện và theo dõi từ khoảng cách hàng trăm km.

Nguồn điện khổng lồ cho chiến tranh điện tử

USS Gerald R. Ford được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B, cung cấp khoảng 300 megawatt điện – gần gấp ba lần so với các lớp tàu sân bay đời trước. Nguồn năng lượng này giúp duy trì liên tục các thiết bị radar, gây nhiễu và cảm biến hiện đại.

Chi phí đóng chiếc tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford ước tính khoảng 13 tỉ USD. Khoảng 4.500 thủy thủ và phi công làm việc trên tàu.


Iran tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln "bị tấn công và rút nhanh", Mỹ nói gì?

(NLĐO) - Mỹ bác bỏ tuyên bố từ phía Iran cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln "trúng hoả lực làm hư hại" và "phải bỏ chạy với tốc độ cao" trên biển Oman.

Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

(NLĐO) - Quân đội Mỹ hôm 13-3 xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái trên máy bay Boeing KC-135 Stratotanker đã thiệt mạng sau khi rơi tại miền Tây Iraq.

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Iran, thủ tướng Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ chỉ trích Iran tấn công vào các nước vùng Vịnh trong khi thủ tướng Israel nói Lãnh tụ Tối cao mới của Tehran "không thể xuất hiện".

