Điểm nóng xung đột ngày 15-11: EU đổ tiền, Ukraine phanh phui "âm mưu gây bất ổn"

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13-11 đã đưa ra một tuyên bố quan trọng tại Nghị viện châu Âu, xác nhận việc phân bổ gần 6 tỉ euro cho Ukraine thông qua sáng kiến Tăng tốc Doanh thu Đặc biệt (ERA) và Cơ chế Ukraine.

Bà cũng hoan nghênh cam kết của Hội đồng châu Âu về việc bảo đảm nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới và xem xét 3 phương án chính để huy động nguồn vốn cần thiết từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Như vậy, các quốc gia thành viên EU có ba lựa chọn để tài trợ cho nhu cầu tài chính của Ukraine. Thứ nhất, tận dụng khả năng ngân sách hiện có để huy động vốn trên thị trường.

Thứ hai, đạt được một thỏa thuận liên chính phủ, theo đó các quốc gia thành viên sẽ độc lập huy động vốn.

Thứ ba, phương án được bà von der Leyen đánh giá là hiệu quả nhất, đó là một khoản vay bồi thường dựa trên tài sản của Nga đã bị phong tỏa.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: Tân Hoa Xã

Giải thích về lựa chọn thứ ba, Chủ tịch EC cho biết: "Chúng tôi cấp một khoản vay cho Ukraine, khoan vay mà Ukraine sẽ trả lại nếu Nga trả tiền bồi thường. Đây là cách hiệu quả nhất để hỗ trợ nền quốc phòng và kinh tế của Ukraine, đồng thời là cách rõ ràng nhất để buộc Nga hiểu rằng thời gian không đứng về phía họ".

Theo trang tin Ukraine UNN, bà nhấn mạnh cam kết lâu dài của châu Âu, thể hiện rõ thông điệp rằng EU sẽ sát cánh cùng Ukraine "chừng nào còn cần thiết".

Trong bối cảnh nhận được hỗ trợ quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt và tích cực ngăn chặn những mối đe dọa an ninh nội địa.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã ngăn chặn thành công một loạt vụ tấn công quy mô lớn tại thủ đô Kiev, được cho là do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) lên kế hoạch.

Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm các vụ nổ tại nhà ga tàu điện ngầm (Metro), trung tâm mua sắm và các địa điểm giải trí đông người, cùng với kế hoạch ám sát theo hợp đồng nhằm vào các nhân vật nổi tiếng của Ukraine.

SBU cho biết nghi phạm tổ chức chiến dịch này là một cư dân bán đảo Crimea, người đã bắt đầu làm việc cho cơ quan đặc vụ Nga sau khi Nga đơn phương sáp nhập bán đảo này vào năm 2014.

Người này đã di chuyển đến Kiev qua các nước thứ ba, với nhiệm vụ được giao là thu thập một khẩu súng ngắn Makarov từ một kho vũ khí bí mật để thực hiện vụ ám sát một nhân vật truyền thông.

Nghi phạm đã cố gắng tuyển mộ thêm người Ukraine, bao gồm cả những người không thuộc diện động viên.

Theo tờ Kyiv Post, SBU đã phát hiện và ghi lại tất cả các liên hệ của người này với FSB ngay từ giai đoạn đầu, kịp thời ngăn chặn kế hoạch phá hoại và gây bất ổn tình hình tại thủ đô Kiev.

Nghi phạm đã bị buộc tội theo 3 điều khoản của Bộ luật Hình sự Ukraine, bao gồm tội phản quốc, khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép.