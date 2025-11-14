Nga - Ukraine đáp trả nhau bằng đòn không kích quy mô lớn

Các quan chức Nga cho biết cuộc tấn công làm thiệt hại một con tàu, các tòa nhà chung cư và khu phức hợp dầu Sheskharis tại TP Novorossiysk ở biển Đen.

Một kho chứa nhiên liệu của Transneft ở Novorossiysk. Ảnh: TASS

Theo Kyiv Independent, cơ sở Sheskharis là một cảng xuất khẩu dầu lớn, đóng vai trò là điểm cuối của các đường ống do Transneft, công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới của Nga, vận hành.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cũng đưa tin một tàu trong cảng bị nhắm mục tiêu trong vụ tấn công, khiến 3 thành viên bị thương.

Trụ sở tác chiến khu vực Krasnodar cho biết trên kênh Telegram rằng 3 thành viên này đang được điều trị tại bệnh viện. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi trúng ít nhất 4 căn hộ, làm vỡ cửa sổ nhưng không gây thương tích.

Trụ sở chỉ huy tác chiến cho hay các công trình ven biển cũng bị hư hại nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Novorossiysk, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga tại biển Đen, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, các lực lượng Nga cũng đã phát động cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kiev sáng 14-11 (giờ địa phương), gây cháy nổ tại nhiều quận trên khắp thủ đô.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết mảnh vỡ rơi xuống và đám cháy đã làm hư hại các tòa nhà chung cư cao tầng, một trường học, một cơ sở y tế và nhiều tòa nhà hành chính tại các khu vực khắp thành phố, nơi có khoảng 3 triệu dân sinh sống.

Ông Klitschko cho biết hệ thống sưởi ấm của Kiev cũng bị hư hại, đồng thời cảnh báo về khả năng gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước. Không quân Ukraine cho rằng máy bay không người lái và bom dẫn đường của Nga cũng nhắm mục tiêu vào một số khu vực khác.