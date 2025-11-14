HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga tăng sức ép, tổng thống Ukraine đến tiền tuyến

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm quân đội gần mặt trận Zaporizhzhia khi áp lực từ Nga gia tăng.

Chuyến thăm của ông Zelensky đến khu vực gần mặt trận Đông Nam Ukraine diễn ra hôm 13-11.

Ông Zelensky cảnh báo về sự cần thiết phải củng cố phòng tuyến sau khi mất đi nhiều vị trí cách xa chiến tuyến chính của Nga ở phía Đông.

Ngoài gặp gỡ các binh sĩ ở một boong-ke, ông Zelensky còn nói chuyện với các chỉ huy quân đội và đặt hoa tưởng niệm những binh sĩ tử trận. Ông cho biết đã thảo luận về các quyết định cần thiết để tăng cường quốc phòng cho Ukraine, bao gồm cả việc bổ sung nhân sự và trang thiết bị.

img

Ông Zelensky thăm bình sĩ bị thương tại bệnh viện Zaporizhzhia. Ảnh: Facebook tổng thống Ukraine

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tình hình gần làng Orikhiv là "một trong những tình huống khó khăn nhất" và việc ngăn chặn lực lượng Nga ở đó là chìa khóa để bảo vệ TP Zaporizhzhia.

Dù cả hai bên đều chưa đạt được bước đột phá lớn nào song lực lượng Nga, vốn kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, đã ở thế tấn công kể từ cuối năm 2023 và đang dần tiến lên.

Lực lượng Nga hiện có khả năng kiểm soát TP Pokrovsk ở phía Đông và tiến về Kupiansk ở phía Đông Bắc, gây áp lực ngày càng mạnh ở phía Đông Nam Ukraine.

Đầu tuần này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình đã "trở nên tồi tệ hơn đáng kể" ở một số khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia. 

Trong khi đó, TP Pokrovsk ở phía Đông vẫn là trọng tâm của đợt tấn công chính của Nga.

Giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan tại Ba Lan, Konrad Muzyka, cho biết khoảng một nửa số chiến thắng trên tiền tuyến của Nga trong hai tháng qua diễn ra xung quanh các khu định cư Huliapole và Velyka Novosilka ở phía Đông Nam.

“Tình trạng thiếu hụt nhân lực của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những bước tiến đáng kể về mặt chiến thuật" - ông Muzyka nói. “Nếu Ukraine không giải quyết những lỗ hổng này, lực lượng Nga có thể tiến xa hơn về phía Tây - không chỉ tiến gần hơn đến Zaporizhzhia mà còn có nguy cơ cô lập các đơn vị Ukraine ở phía Nam”.

Ông Pavlo Palisa, một quan chức quân sự tại văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu và lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù để cố gắng vượt qua các vị trí của Ukraine ở phía Đông Nam.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã cố gắng gia tăng sức ép lên Nga, sử dụng máy bay không người lái để nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này nhằm tạo ra tình trạng thiếu hụt và làm giảm nguồn thu của Nga.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một cảng dầu ở bán đảo Crimea, một kho chứa dầu ở vùng Zaporizhzhia và các mục tiêu quân sự khác qua đêm 13-11.

Một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở vùng Tây Bắc Karelia, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, các hãng tin dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thống đốc vùng Karelia, Artur Parfenchikov, viết trên Telegram rằng máy bay bị rơi trong một khu rừng. Không có thương vong nào trên mặt đất.

Tin liên quan

Tên lửa chiến lược mới của Ukraine làm rung chuyển thành phố Nga

Tên lửa chiến lược mới của Ukraine làm rung chuyển thành phố Nga

(NLĐO) - Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển TP Oryol - Nga hôm 13-11 khi Ukraine được cho là đã phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo.

Cộng sự của tổng thống Ukraine bỏ trốn, lộ mạng lưới giao dịch quyền lực cực lớn

(NLĐO) – Vụ Energoatom phơi bày mạng lưới giao dịch quyền lực lớn, do cộng sự của tổng thống Ukraine cầm đầu, thao túng bộ trưởng và hợp đồng quốc phòng.

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

(NLĐO) – Ngày 12-11, các nhà ngoại giao hàng đầu từ G7 đã gặp bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Canada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky máy bay không người lái Zaporizhzhia xung đột Ukraine
