Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 15-2: Ukraine nhận cam kết viện trợ "khủng"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ukraine nhận cam kết viện trợ "khủng" từ nhiều đồng minh sau cuộc họp Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine lần thứ 33 mới đây.

Theo tờ The Kyiv Independent, đây là gói viện trợ quân sự có giá trị lên tới gần 38 tỉ USD, phục vụ mục tiêu phát triển hệ thống tên lửa cùng máy bay không người lái (drone) ở trên lãnh thổ Ukraine.

Giới quan sát nhận định gói viện trợ 38 tỉ USD trở thành "liều thuốc tăng lực" quan trọng giúp Kiev vững vàng trước những đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự những tháng đầu năm 2026. 

Ukraine nhận "mưa viện trợ", quyết nhắm kinh tế Nga - Ảnh 1.

Cuộc gặp song phương giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: NATO

Trả lời báo chí tại cuộc họp diễn ra ngày 12-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ các đối tác cam đoan tiếp tục hỗ trợ quân sự bằng gói viện trợ quy mô "khủng" như trên.

Ông Mykhailo Fedorov nói đó là kết quả ngoài mong đợi từ cuộc họp Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine lần thứ 33.

Kiev sẽ sử dụng phần lớn nguồn lực này vào hai mặt trận trọng yếu, gồm tăng cường hệ thống phòng không, mở rộng quy mô drone.

Cụ thể, Ukraine có kế hoạch chi hơn 2,5 tỉ USD trang bị nhiều loại drone hiện đại, 2 tỉ USD đầu tư hệ thống phòng không, hơn 500 triệu USD vào danh sách Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Đặc biệt, Ukraine đạt thỏa thuận với nhiều đồng minh châu Âu trong việc chuyển giao khẩn cấp tên lửa Patriot từ những kho dự trữ hiện có.

Ukraine nhận "mưa viện trợ", quyết nhắm kinh tế Nga - Ảnh 2.

Cuộc gặp song phương giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: NATO

Không chỉ dừng lại ở khí tài, Kiev vạch ra lộ trình quân sự đầy tham vọng năm 2026 thông qua 18 dự án chiến lược hướng tới mục tiêu không chỉ là giữ đất mà còn là tấn công "túi tiền" đối phương.

"Tổng thống đã giao nhiệm vụ rõ ràng, đó là xây dựng hệ thống ngăn chặn kẻ thù trên không, trên bộ, trên biển; đồng thời tấn công bất đối xứng vào nền kinh tế đối phương" - ông Fedorov viết trên mạng xã hội X.

Bên cạnh đòn đánh quân sự, Bộ trưởng Fedorov thúc giục đồng minh siết chặt gọng kìm trừng phạt, nhất là phong tỏa hoàn toàn mạng lưới tàu chở dầu phía Nga đang dùng để lách lệnh trừng phạt.

Nhóm Tiếp xúc quốc phòng Ukraine (định dạng Ramstein) do Mỹ thành lập từ tháng 3-2022, hiện quy tụ hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine. Tại hội nghị vừa qua, 17 quốc gia "đầu tàu" (Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Canada, Bỉ…) thống nhất rót thêm tiền cùng vũ khí. 

Ngoài đạn pháo và tên lửa, họ sẵn sàng hỗ trợ công tác huấn luyện, tài trợ năng lượng giúp Kiev vượt qua khủng hoảng điện năng.

Truyền thông phương Tây hôm 12-2 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng ý rót hàng trăm triệu USD cho sáng kiến PURL nhằm cung cấp vũ khí Mỹ sản xuất sang Ukraine.

Dù xác nhận thông tin trên nhưng Tổng thư kí NATO Mark Rutte không tiết lộ số tiền cụ thể sẽ đến tay Kiev.

(NLĐO) - Ba Lan đang chủ động xây dựng năng lực quốc gia nhằm sẵn sàng cho một cuộc xung đột cường độ cao dài hơi.

Ukraine tung đòn tầm xa, không kích hàng loạt kho vũ khí Nga

(NLĐO) - Ukraine không kích hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga, đánh trúng một kho đạn gần Volgograd và một nhà máy sản xuất tên lửa tại vùng Tambov.

EU đã bước vào "chế độ khẩn cấp", Ukraine đưa ra yêu cầu "nóng"

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa giải quyết được những khó khăn từ việc chuyển hướng khỏi dầu khí Nga.

