Quốc tế

Ukraine tung tên lửa mới, Nga siết vòng vây lửa

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Lần đầu tiên Ukraine công bố video phóng tên lửa hành trình Neptune phiên bản mới khi tấn công nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14-11 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình Neptune tăng tầm.

Tuy không đề cập cụ thể thời gian cùng địa điểm nhưng ông Zelensky khẳng định các đợt tập kích có Neptune tham chiến đều thắng lợi.

Cùng đó, Tổng thống Ukraine công bố video quân đội phóng tên lửa hành trình Neptune tăng tầm.

Video tên lửa Neptune phóng đi do tổng thống Ukraine đăng tải. Nguồn: X/ZelenskyyUa

Video cho thấy xe bệ phóng phiên bản nâng cấp có thiết kế khác với nguyên bản. Cụ thể, ống phóng phiên bản mới dài hơn để chứa tên lửa có kích thước lớn hơn; khoảng cách giữa trục bánh thứ nhất và thứ hai, giữa trục bánh thứ ba và thứ tư, cũng rộng hơn.

Nếu phiên bản gốc Neptune đạt tầm bắn 300 km thì biến thể tăng tầm có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa tới 1.000 km.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tiết lộ họ sử dụng vũ khí nội địa khi không kích TP cảng Novorossiysk ở miền Nam Nga, trong đó có tên lửa Neptune và nhiều loại máy bay không người lái (UAV).

Ukraine tung tên lửa mới, Nga siết vòng vây lửa - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine phóng tên lửa hành trình Neptune tăng tầm (ảnh chụp từ video)

Thông báo từ quân đội Ukraine nêu rõ: "Đã xảy ra thiệt hại với hạ tầng giá trị tại cảng, kho dầu Sheskharis, bệ phóng của hệ thống phòng không S-400, một kho chứa tên lửa. Trận không kích gây nổ thứ cấp cùng hỏa hoạn".

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi nhận vụ nổ lớn kéo theo cột khói bốc cao giữa màn đêm ở TP Novorossiysk. Nhiều thông tin đồn đoán căn cứ Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1537 của Nga tại thành phố này là mục tiêu Ukraine nhắm đến.

Tài khoản DD Geopolitics chuyên đăng tư liệu về chiến sự trên mạng xã hội X, cho rằng cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình tầm xa do Ukraine tiến hành có thể đánh trúng đơn vị vận hành tên lửa S-300 hoặc S-400 của Nga.

Ukraine từng sử dụng tên lửa hành trình Neptune khi tấn công nhiều mục tiêu quan trọng, nổi bật có vụ đánh chìm tuần dương hạm Moskva (thuộc hạm đội Biển Đen của Nga) vào tháng 4-2022.

Cảnh quay ghi lại khoảnh khắc một xạ thủ Ukraine bắn hạ UAV Nga bằng một khẩu súng máy gắn trên trực thăng. Nguồn: The Independent

Trong khi đó, hãng thông tấn Tass đưa tin một nhóm binh lính Ukraine gần khu vực Dimitrov, thuộc TP Mirnograd - Ukraine đang bị bao vây.

Đồng thời, quân đội Nga đang cô lập nhiều đơn vị quân Ukraine gần TP Seversk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

"Quân đội Nga đang dần dần siết chặt vòng vây lửa một cách thường xuyên" - Tass dẫn lời chuyên gia quân sự người Nga Andrey Marochko.

