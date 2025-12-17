HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan

Huệ Bình

Đảng Pheu Thai hôm 16-12 công bố danh sách 3 ứng viên thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng 2-2026.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đánh dấu nỗ lực tiếp tục duy trì ảnh hưởng của gia tộc này trên chính trường đất nước. Hai đề cử còn lại là ông Julapun Amornvivat, cựu thứ trưởng tài chính và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit.

Đảng Pheu Thai cho biết thêm họ sẽ đề cử ông Yodchanan Wongsawat làm lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Là con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat (em gái ông Thaksin), ông Yodchanan, 46 tuổi, được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Trang Bloomberg nhận định với việc đề cử ông Yodchanan, Đảng Pheu Thai đặt cược rằng đảng này có thể duy trì sự ủng hộ của khối cử tri nông thôn truyền thống và thu hút thêm cử tri trẻ ở thành thị.

Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Ông Suriya Juangroongruangkit, ông Yodchanan Wongsawat và ông Julapun Amornvivat, các ứng viên thủ tướng của Đảng Pheu Thai Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Đảng Nhân dân đã đề cử lãnh đạo của đảng là ông Natthaphong Ruengpanyawut, cùng 2 phó lãnh đạo Sirikanya Tansakun và Veerayooth Kanchoochat làm ứng viên thủ tướng. Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul xác nhận ông là một ứng viên của Đảng Bhumjaithai. Ngoài ra, đảng này còn muốn đề cử Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun làm một ứng viên thủ tướng khác nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2-2026. Việc đăng ký ứng cử viên bắt đầu vào ngày 27-12. Theo quy định bầu cử của Thái Lan, mỗi đảng chính trị được đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc. Chỉ những ứng viên thuộc các đảng giành được ít nhất 25 ghế trong quốc hội mới đủ điều kiện tiếp tục cạnh tranh vị trí này sau bầu cử.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo