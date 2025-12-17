Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đánh dấu nỗ lực tiếp tục duy trì ảnh hưởng của gia tộc này trên chính trường đất nước. Hai đề cử còn lại là ông Julapun Amornvivat, cựu thứ trưởng tài chính và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit.

Đảng Pheu Thai cho biết thêm họ sẽ đề cử ông Yodchanan Wongsawat làm lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Là con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat (em gái ông Thaksin), ông Yodchanan, 46 tuổi, được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Trang Bloomberg nhận định với việc đề cử ông Yodchanan, Đảng Pheu Thai đặt cược rằng đảng này có thể duy trì sự ủng hộ của khối cử tri nông thôn truyền thống và thu hút thêm cử tri trẻ ở thành thị.

Từ trái sang phải: Ông Suriya Juangroongruangkit, ông Yodchanan Wongsawat và ông Julapun Amornvivat, các ứng viên thủ tướng của Đảng Pheu Thai Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Đảng Nhân dân đã đề cử lãnh đạo của đảng là ông Natthaphong Ruengpanyawut, cùng 2 phó lãnh đạo Sirikanya Tansakun và Veerayooth Kanchoochat làm ứng viên thủ tướng. Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul xác nhận ông là một ứng viên của Đảng Bhumjaithai. Ngoài ra, đảng này còn muốn đề cử Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun làm một ứng viên thủ tướng khác nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2-2026. Việc đăng ký ứng cử viên bắt đầu vào ngày 27-12. Theo quy định bầu cử của Thái Lan, mỗi đảng chính trị được đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc. Chỉ những ứng viên thuộc các đảng giành được ít nhất 25 ghế trong quốc hội mới đủ điều kiện tiếp tục cạnh tranh vị trí này sau bầu cử.



