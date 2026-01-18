HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tuyên bố căng thẳng của tổng thống Mỹ và đại giáo chủ Iran

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran sau những cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia này trong những tuần gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vào ngày 17-1, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới".

Ông chỉ trích gay gắt Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và cho rằng Iran đang trở thành "nơi tồi tệ nhất thế giới để sống" do sự quản lý yếu kém.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận về những phát ngôn của ông Donald Trump.

Theo NBC News, phát ngôn của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có bài phát biểu cứng rắn vào ngày 17-1.

Trong đó, ông Khamenei cáo buộc ông Donald Trump khuyến khích "những kẻ kích động", đồng thời tuyên bố Iran coi nhà lãnh đạo Mỹ là "một tội phạm", vì những thương vong, thiệt hại và sự vu khống nhắm vào Iran.

Ông Khamenei cho biết những kẻ cầm đầu nhóm gây rối đã bị bắt giữ. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết các cuộc biểu tình phần lớn đã lắng xuống.

Người phát ngôn phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã từ chối bình luận về những phát ngôn mới nhất của ông Donald Trump.

Trước đây, ông Donald Trump từng có những thông điệp gây tranh cãi khi kêu gọi người dân Iran tiếp quản "các cơ sở nhà nước" và tiếp tục biểu tình với lời hứa hẹn rằng "sự giúp đỡ đang được triển khai".

Tuy nhiên, sau đó, ông lại bất ngờ bày tỏ sự tôn trọng khi cho rằng ban lãnh đạo Iran đã hủy bỏ hơn 800 vụ hành quyết, mặc dù Nhà Trắng chưa đưa ra được bằng chứng xác thực cho con số này.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran và phản đòn từ Tehran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP, Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran

Cũng trong ngày 17-1, lần đầu tiên kể từ khi bất ổn nổ ra, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã công khai thừa nhận có hàng ngàn người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Khamenei xác nhận con số tử vong là rất lớn, đồng thời mô tả một số trường hợp bị giết hại một cách "vô nhân đạo và dã man".

Ông Khamenei đổ lỗi cho Mỹ về những cái chết này.

Theo Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, có ít nhất 3.090 người thiệt mạng và hơn 22.000 người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp của chính phủ Iran.

Song song với những tuyên bố đanh thép, Mỹ đang rục rịch chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trực tiếp.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với NBC News rằng Bộ Quốc phòng đang điều động thêm lực lượng và khí tài đến Trung Đông, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, thêm máy bay và hệ thống phòng không.

Mục đích của việc triển khai này là nhằm củng cố an ninh khu vực và sẵn sàng đáp trả nếu Iran thực hiện các hành động trả đũa.

Tại Iran, dù chính quyền Iran tuyên bố các cuộc biểu tình đã lắng xuống, nhưng tình hình thực tế vẫn rất khó kiểm chứng do tình trạng cắt đứt internet gần như hoàn toàn. Theo tổ chức giám sát an ninh mạng NetBlocks, khả năng kết nối tại quốc gia này chỉ còn khoảng 2% so với mức bình thường.

Một phụ nữ ở TP Shiraz, phía Tây Nam Iran, nói với đài BBC rằng lực lượng an ninh vẫn đang tuần tra bằng xe máy để kiểm soát tình hình, "nhưng nhìn chung mọi thứ đã trở lại bình thường".

Donald Trump Iran biểu tình Ayatollah Ali Khamenei
