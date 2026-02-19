Điểm nóng xung đột ngày 19-2: Iran chuyển uranium làm giàu cho một nước thứ ba?

Tờ Wall Street Journal hôm 17-2 dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ, Iran và khu vực rằng các quan chức Iran gợi ý họ có thể tạm dừng quá trình làm giàu trong tối đa 3 năm và đưa ra đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu từ uranium làm giàu cho mục đích sử dụng trong nước.

Nhà máy làm giàu uranium Fordow của Iran sau trận không kích của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Ảnh: AP

Theo RT, các phái đoàn từ Mỹ và Iran đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tại Geneva - Thụy Sĩ hôm 17-2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov xác nhận trong tháng này rằng Moscow sẵn sàng chấp nhận uranium từ Iran nếu Tehran đồng ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết: "Sáng kiến vẫn còn đó. Đồng thời, chúng ta phải nhớ rằng kho dự trữ thuộc về Iran".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó yêu cầu Iran hoàn toàn dỡ bỏ chương trình hạt nhân của mình và giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu, một đề xuất mà Tehran đã bác bỏ. Các quan chức Iran khẳng định rằng việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của đất nước và chỉ dành cho mục đích dân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết sau cuộc đàm phán hôm 17-2 mặc dù hai bên đã đạt được "sự hiểu biết về các nguyên tắc định hướng", việc soạn thảo một thỏa thuận chính thức sẽ "khó khăn hơn".

Trong diễn biến liên quan, Iran và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung trong ngày 19-2 nhằm mở rộng hợp tác hàng hải. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, chỉ huy hải quân Iran Hassan Maqsoudlou cho hay cuộc tập trận diễn ra tại vịnh Oman và phía Bắc Ấn Độ Dương.

Cuộc tập trận nhằm "mở rộng hợp tác hàng hải chung và tăng cường phối hợp" giữa hai lực lượng hải quân trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động chung, phản ánh sự liên kết chiến lược của cả hai quốc gia trong vùng biển khu vực.

Trong khi đó, Chỉ huy Hải quân Nga Alexey Sergeev đã phát tín hiệu về ý định lớn hơn của Nga rằng sẵn sàng tổ chức các cuộc tập trận chung ở bất kỳ khu vực nào. Cuộc tập trận hải quân Iran-Nga diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận quân sự riêng tại eo biển Hormuz.