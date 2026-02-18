HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỹ để ngỏ khả năng điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến gần Iran?

Xuân Mai

(NLĐO) - Mỹ có thể triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến gần Iran, đồng nghĩa tập trung gần 1/3 sức mạnh hải quân của mình về phía Trung Đông.

Việc có thêm tàu sân bay thứ 3 đồng nghĩa với việc tàu sân bay USS George HW Bush có thể sẽ gia nhập cùng USS Abraham Lincoln (đang ở biển Ả Rập) và USS Gerald R Ford (đang trên đường đến Trung Đông).

Nếu tàu sân bay USS George HW Bush được triển khai, điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ đẩy gần 1/3 sức mạnh hải quân của mình về phía Trung Đông.

Mỹ để ngỏ khả năng điều tàu sân bay thứ 3 đe dọa Iran - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS George HW Bush. Ảnh: Hải quân Mỹ

Phỏng đoán này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Geneva về các yêu cầu của Mỹ đối với Iran, bao gồm việc chấm dứt chương trình hạt nhân, giảm bớt sự phát triển vũ khí tên lửa đạn đạo và các yêu cầu quan trọng khác. 

Ngoài ra, Mỹ đã triển khai thêm 18 máy bay chiến đấu F-35 và 6 máy bay tiếp nhiên liệu trên không, trước tiên hướng đến Crete, để tăng cường sức mạnh hạm đội nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn.

Hiện xuất hiện đồn đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một loạt cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào Iran nếu Tehran từ chối chấp nhận các yêu cầu của Washington. 

Ông Donald Trump gọi các cuộc đàm phán là "rất quan trọng" và nói rằng ông sẽ tham gia "gián tiếp". Ông nói thêm: "Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận".

Theo The Mirror, ông cảnh báo Tehran đã chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân hồi tháng 6 năm ngoái. Ông nói: "Chúng ta lẽ ra đã đạt được một thỏa thuận thay vì gửi máy bay B-2 để vô hiệu hóa tiềm năng hạt nhân của họ. Chúng ta đã phải điều máy bay B-2. Tôi hy vọng họ sẽ hành động hợp lý hơn".

Tàu sân bay USS Lincoln đang ở vị trí sẵn sàng chiến đấu với các máy bay F-35C và Super Hornet. Cuộc tấn công có thể bao gồm kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, các mục tiêu quân sự và thậm chí cả các nhân vật quan trọng của chính quyền Iran nếu cuộc đàm phán hiện tại thất bại.

Một cuộc đối đầu quân sự có thể bắt đầu bằng những cuộc tấn công hạn chế của Mỹ và có khả năng leo thang nếu hoặc khi Iran đáp trả bằng cách nhắm vào Israel hay hạm đội Mỹ. Mục tiêu chính cũng có thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các cơ sở huấn luyện và hoạt động phòng thủ của lực lượng này.

Đáp lại, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố mọi nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ chính quyền của ông sẽ thất bại.

"Tổng thống Mỹ nói quân đội của họ là mạnh nhất thế giới nhưng quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị tát mạnh đến mức không thể đứng dậy" - ông Khamenei viết trên X ngày 17-2, đồng thời đe dọa tàu sân bay Mỹ "có thể chìm xuống đáy biển khi tiến đến gần Iran".

Lãnh tụ tối cao lên tiếng, Iran diễn tập phóng tên lửa ra eo biển Hormuz

Lãnh tụ tối cao lên tiếng, Iran diễn tập phóng tên lửa ra eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran đã phóng tên lửa về phía eo biển Hormuz sau khi lãnh tụ tối cao của nước này đưa ra lời cảnh báo mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel ra yêu cầu "gắt" với Iran, Mỹ tập trung hỏa lực cực mạnh

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán nhằm tránh xung đột giữa Mỹ và Iran sắp nối lại song sức ép quân sự Mỹ tạo ra cho Iran vẫn rất căng thẳng.

Mỹ liên tục "siết vòng vây", Iran dịu giọng

(NLĐO) - Một nhà ngoại giao Iran cho biết nước này đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên.

