Điểm nóng xung đột ngày 2-9: Ukraine chờ đón hàng chục ngàn quân châu Âu?

Theo Kyiv Post, cuộc họp trên giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine là một phần của nỗ lực quốc tế mới nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy.

Họ dự kiến thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và các biện pháp thúc đẩy ngoại giao. Tờ Financial Times cho biết những người tham gia cuộc họp bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Kyiv Post

Phát biểu tối 31-8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại nhưng Nga vẫn tiếp tục đặt cược vào xung đột.

Trong bối cảnh Điện Kremlin chưa sẵn sàng đàm phán, ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục gây áp lực lên Nga, đồng thời trông cậy vào lập trường mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu và nhóm G20.

Trước đó, bà von der Leyen cho hay châu Âu đã chuẩn bị một kế hoạch khá chi tiết để triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Bà nói rằng kế hoạch này sẽ được hỗ trợ bởi lực lượng chỉ huy, tình báo và giám sát của Mỹ.

“Tổng thống Donald Trump đã trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Mỹ như một phần của điều khoản dự phòng” - bà von der Leyen nói với Financial Times.

Việc triển khai dự kiến bao gồm hàng chục ngàn quân do châu Âu dẫn đầu, được hỗ trợ bởi Mỹ, các hệ thống kiểm soát và chỉ huy, các tài sản tình báo và giám sát.

Báo cáo cho biết thêm kế hoạch này được thống nhất tại cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump, tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu vào tháng trước.

Một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha thông báo các đại diện của Hội đồng NATO - Ukraine tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 1-9. Cuộc họp nhằm thảo luận về các bước đi chung nhằm đáp trả hành động quân sự của Nga.

Cùng ngày 1-9, Tổng thống Nga Vladimir Putincho biết ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đạt được "sự hiểu biết chung" về cách chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo ông chủ Điện Kremlin, những "sự hiểu biết chung" đạt được trong hội nghị thượng đỉnh của họ ở Alaska đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine.