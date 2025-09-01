HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Ukraine "cảnh báo nóng" đối với Nga

Anh Thư

(NLĐO) - "Các cuộc tấn công mới sâu vào Nga đã được lên kế hoạch" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 31-8.

Đài RTUkrainian News cùng đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31-8 đã cảnh báo Moscow rằng Kiev vẫn đang tiếp tục các hoạt động chống lại Nga, bao gồm các cuộc tấn công sâu mới.

Cụ thể hơn, ông Zelensky cho biết trên Telegram rằng ông đã được Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky thông báo tóm tắt về tình hình mặt trận.

Họ đã phân tích chi tiết tình hình tại hướng Zaporizhzhia và ý đồ của đối phương, cũng như tình hình tại các khu vực biên giới của tỉnh Sumy và Kharkiv.

Tổng tống Ukraine "cảnh báo nóng" đối với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AP

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hành động tích cực đúng như cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và phương tiện đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố nước ông đã phát triển tên lửa tầm xa Flamingo với tầm bắn được cho là 3.000 km - đủ sức vươn tới không chỉ Moscow mà còn cả các thành phố bên kia dãy núi Ural của Nga.

Mặc dù vậy, việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ không diễn ra trong vài tháng tới.

Cũng trong ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng Odesa của Ukraine, đang được bảo vệ bởi hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất.

Bộ này cho biết thêm rằng các căn cứ của quân đội Ukraine và lực lượng nước ngoài tại hơn 150 địa điểm cũng bị tấn công.

Song song đó, truyền thông Ukraine đã chia sẻ hình ảnh các đám cháy lớn ở vùng ven biển Odessa. Công ty năng lượng DTEK cho biết bốn cơ sở điện của họ trong khu vực đã bị ảnh hưởng qua đêm.

Thiệt hại nặng nề nhất thuộc về TP Chornomorsk, một thành phố cảng biển Đen của vùng này. Tỉnh trưởng Odesa Oleg Kiper viết trên Telegram rằng ít nhất 29.000 người không có điện do thiệt hại liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng.

Không quân Ukraine cho biết trên Telegram vào cùng ngày là phía Nga đã triển khai tổng cộng 142 máy bay không người lái tấn công vào mồi bẫy trong đêm; phía Ukraine đã bắn hạ được 126 cái.

Ngoài Odesa, các địa điểm ở Kherson, Zaporizhzhia và Dnipro cũng là mục tiêu, theo Euro News.

Tin liên quan

Ukraine: Nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội bị bắt

Ukraine: Nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội bị bắt

(NLĐO) - Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy.

Cân nhắc “để mặc” xung đột ở Ukraine, ông Donald Trump đã cạn kiên nhẫn?

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khi ông muốn cả hai bên linh hoạt hơn.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường

(NLĐO) – Giới chức Ukraine tuyên bố vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy “được lên kế hoạch cẩn thận”. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Ukraine Zelensky Odesa vũ khí tầm xa
