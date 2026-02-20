Điểm nóng xung đột ngày 20-2: Cú ra tay nhanh chóng của Mỹ ở Syria

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-2: Cú ra tay nhanh chóng của Mỹ ở Syria

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ vừa thực hiện chiến dịch khẩn cấp di lý gần 6.000 tay súng IS từ Syria sang Iraq nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục và tái lập tổ chức khủng bố.

Theo thông tin độc quyền từ Fox News, giới chức tình báo và quân sự Mỹ vừa hoàn tất một chiến dịch phức tạp nhằm di lý gần 6.000 tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi miền Bắc Syria. 

Những đối tượng này được một quan chức tình báo cấp cao Mỹ mô tả là "nguy hiểm nhất trong số những kẻ nguy hiểm".

Mỹ ngăn chặn âm mưu vượt ngục chấn động của 6.000 tay súng IS tại Syria - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự Iraq bắt giữ một phiến quân IS tại Mosul. Ảnh: AP

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tình hình Syria đang phức tạp, đe dọa trực tiếp đến khả năng kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – đơn vị vốn chịu trách nhiệm canh giữ các cơ sở giam giữ này. 

Mỹ lo ngại rằng nếu các nhà tù bị sụp đổ, 6.000 tay súng này sẽ ngay lập tức trở lại chiến trường và hồi sinh lực lượng IS.

"Nếu khoảng 6.000 tên này thoát ra ngoài, về cơ bản đó sẽ là sự tái lập tức thì của IS" - vị quan chức tình báo chia sẻ với Fox News Digital.

Chiến dịch được triển khai dưới sự giám sát của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) và sự chỉ đạo từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. 

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã huy động trực thăng và các nguồn lực quân sự để di chuyển tù nhân trong một khung thời gian ngắn kỷ lục chỉ vài tuần.

Toàn bộ số tù nhân đã được chuyển giao an toàn cho phía Iraq và đang được giam giữ tại một cơ sở gần Sân bay Quốc tế Baghdad dưới quyền quản lý của chính phủ Iraq. 

Phía Baghdad chấp thuận tiếp nhận nhóm đối tượng này do lo ngại một cuộc vượt ngục hàng loạt có thể đẩy Iraq quay trở lại bối cảnh khủng hoảng như năm 2014.

Mặc dù việc di lý các tay súng chiến đấu được coi là thành công nhưng số phận của hàng ngàn phụ nữ và trẻ em có liên quan đến IS tại các trại như al-Hol ở Syria vẫn là một bài toán hóc búa.

Quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ Syria hiện đã tiếp quản trại al-Hol và dường như đã quyết định để nhiều người được tự do. "Có vẻ như chính phủ Syria đã quyết định để họ đi. Điều đó thực sự đáng lo ngại cho an ninh khu vực" - vị quan chức này nhấn mạnh. 

Hiện tại, các đội đặc vụ FBI đang có mặt tại Iraq để tiến hành lấy dấu vân tay và nhận dạng sinh trắc học đối với 6.000 tù nhân nhằm phục vụ công tác truy tố và quản lý trong tương lai.

Tin liên quan

Bước ngoặt ở Syria: Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược chống IS

Bước ngoặt ở Syria: Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược chống IS

(NLĐO) - Căn cứ Al-Tanf từ lâu đã đóng vai trò quan trọng cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược tại Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

(NLĐO) - Trước khi rút quân triệt để khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq, Mỹ tiêu diệt được một nhân vật "sừng sỏ" trong lực lượng IS.

Syria rúng động trước đợt không kích IS mới nhất của Mỹ

(NLĐO) – Mỹ đã tiến hành “các cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào tổ chức IS tại Syria, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 10-1.

Nhà nước Hồi giáo Syria Quân đội Mỹ Iraq IS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo