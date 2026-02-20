Điểm nóng xung đột ngày 20-2: Cú ra tay nhanh chóng của Mỹ ở Syria

Theo thông tin độc quyền từ Fox News, giới chức tình báo và quân sự Mỹ vừa hoàn tất một chiến dịch phức tạp nhằm di lý gần 6.000 tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi miền Bắc Syria.

Những đối tượng này được một quan chức tình báo cấp cao Mỹ mô tả là "nguy hiểm nhất trong số những kẻ nguy hiểm".

Lực lượng quân sự Iraq bắt giữ một phiến quân IS tại Mosul. Ảnh: AP

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tình hình Syria đang phức tạp, đe dọa trực tiếp đến khả năng kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – đơn vị vốn chịu trách nhiệm canh giữ các cơ sở giam giữ này.

Mỹ lo ngại rằng nếu các nhà tù bị sụp đổ, 6.000 tay súng này sẽ ngay lập tức trở lại chiến trường và hồi sinh lực lượng IS.

"Nếu khoảng 6.000 tên này thoát ra ngoài, về cơ bản đó sẽ là sự tái lập tức thì của IS" - vị quan chức tình báo chia sẻ với Fox News Digital.

Chiến dịch được triển khai dưới sự giám sát của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) và sự chỉ đạo từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã huy động trực thăng và các nguồn lực quân sự để di chuyển tù nhân trong một khung thời gian ngắn kỷ lục chỉ vài tuần.

Toàn bộ số tù nhân đã được chuyển giao an toàn cho phía Iraq và đang được giam giữ tại một cơ sở gần Sân bay Quốc tế Baghdad dưới quyền quản lý của chính phủ Iraq.

Phía Baghdad chấp thuận tiếp nhận nhóm đối tượng này do lo ngại một cuộc vượt ngục hàng loạt có thể đẩy Iraq quay trở lại bối cảnh khủng hoảng như năm 2014.

Mặc dù việc di lý các tay súng chiến đấu được coi là thành công nhưng số phận của hàng ngàn phụ nữ và trẻ em có liên quan đến IS tại các trại như al-Hol ở Syria vẫn là một bài toán hóc búa.

Quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ Syria hiện đã tiếp quản trại al-Hol và dường như đã quyết định để nhiều người được tự do. "Có vẻ như chính phủ Syria đã quyết định để họ đi. Điều đó thực sự đáng lo ngại cho an ninh khu vực" - vị quan chức này nhấn mạnh.

Hiện tại, các đội đặc vụ FBI đang có mặt tại Iraq để tiến hành lấy dấu vân tay và nhận dạng sinh trắc học đối với 6.000 tù nhân nhằm phục vụ công tác truy tố và quản lý trong tương lai.