Điểm nóng xung đột ngày 20-4: Mỹ đối đầu thủy lôi của Iran ở Hormuz

Trong bối cảnh phần lớn các tàu hải quân lớn đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã huy động các tàu mặt nước cỡ nhỏ để rải thủy lôi ở một số khu vực thuộc eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ số lượng thủy lôi đã được rải là bao nhiêu. Iran vẫn để ngỏ một lối đi cho những tàu thuyền sẵn sàng đóng phí qua eo biển.

Theo phía Mỹ, Iran không thể xác định được vị trí của toàn bộ số thủy lôi đã rải và cũng không có đủ năng lực để tháo gỡ chúng.

Các loại thủy lôi của Iran, trong đó có Maham 7 (thứ 3). Ảnh: CAT-UXO

Iran có những loại thủy lôi nào?

Theo tờ Guardian, Iran được cho là đã triển khai hai loại thủy lôi chính là Maham 3 và Maham 7.

Không giống như các loại thủy lôi trước đây vốn phát nổ dựa trên va chạm vật lý giữa vỏ tàu và cơ chế kích hoạt trên chính thủy lôi, cả Maham 3 và Maham 7 đều là các loại hiện đại hơn. Chúng sử dụng cảm biến từ tính và âm thanh để phát hiện khi tàu đến gần trước khi kích nổ đầu đạn.

Maham 3 là loại thủy lôi neo, nặng 300kg, có thể được sử dụng ở vùng nước sâu tới 100 m. Maham 7 là loại thủy lôi đặt dưới đáy biển, nặng 220kg, dùng ở vùng nước nông hơn. Hình dạng hình nón của nó được thiết kế để tránh bị phát hiện bởi sóng siêu âm khi nằm dưới đáy biển.

Maham 3 (hàng thứ hai, đầu tiên) là loại thủy lôi neo, nặng 300kg. Ảnh: CAT-UXO

Phân tích cho thấy bất chấp tổn thất nặng nề về hải quân, Iran vẫn bảo toàn từ 80% đến 90% số tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi, do đó có thể rải thêm thủy lôi nếu xung đột tiếp diễn.

Mỹ có những lựa chọn nào?

Việc rải thủy lôi thì nhanh chóng và dễ dàng nhưng công tác rà phá lại tốn nhiều công sức và nguy hiểm.

Mặc dù eo biển Hormuz hẹp nhưng khu vực bị rải mìn lại rất rộng. Các tàu quét mìn có người lái của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công trong trường hợp chiến sự bùng phát trở lại.

Lựa chọn tốt nhất và ít rủi ro nhất đối với Mỹ là sử dụng các phương tiện dò mìn hàng hải không người lái. Trong số này có tàu lặn săn mìn dưới biển sâu Knifefish và tàu chống thủy lôi MCM giống chiếc xuồng cao tốc.

Một loại tàu nhỏ dùng để triển khai thủy lôi. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Mỹ cũng có thể triển khai hệ thống vô hiệu hóa thủy lôi trên không AN/ASQ-235 (Archerfish) từ trực thăng MH-60S. Hệ thống này do phi hành đoàn trên trực thăng điều khiển, sử dụng các thiết bị có gắn định vị bằng sóng âm để dò tìm và phá thủy lôi.

Mặc dù các hệ thống phá thủy lôi không người lái giúp loại bỏ mối đe dọa trực tiếp từ thủy lôi đối với binh sĩ nhưng chúng lại đòi hỏi tàu thuyền và máy bay Mỹ phải ở khoảng cách tương đối gần để phóng và điều khiển. Vì vậy, lực lượng Mỹ vẫn có thể bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa hoặc máy bay không người lái Iran nếu lệnh ngừng bắn chấm dứt.