Điểm nóng xung đột ngày 20-4: Mỹ đối đầu thủy lôi của Iran ở Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-4: Mỹ đối đầu thủy lôi của Iran ở Hormuz

Xuân Mai

(NLĐO) – Hải quân Mỹ đã bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, với mục đích khơi thông lại tuyến đường thủy vốn bị Iran phong tỏa.

Trong bối cảnh phần lớn các tàu hải quân lớn đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã huy động các tàu mặt nước cỡ nhỏ để rải thủy lôi ở một số khu vực thuộc eo biển Hormuz. 

Hiện chưa rõ số lượng thủy lôi đã được rải là bao nhiêu. Iran vẫn để ngỏ một lối đi cho những tàu thuyền sẵn sàng đóng phí qua eo biển.

Theo phía Mỹ, Iran không thể xác định được vị trí của toàn bộ số thủy lôi đã rải và cũng không có đủ năng lực để tháo gỡ chúng.

Các loại thủy lôi của Iran, trong đó có Maham 7 (thứ 3). Ảnh: CAT-UXO

Iran có những loại thủy lôi nào?

Theo tờ Guardian, Iran được cho là đã triển khai hai loại thủy lôi chính là Maham 3 và Maham 7. 

Không giống như các loại thủy lôi trước đây vốn phát nổ dựa trên va chạm vật lý giữa vỏ tàu và cơ chế kích hoạt trên chính thủy lôi, cả Maham 3 và Maham 7 đều là các loại hiện đại hơn. Chúng sử dụng cảm biến từ tính và âm thanh để phát hiện khi tàu đến gần trước khi kích nổ đầu đạn.

Maham 3 là loại thủy lôi neo, nặng 300kg, có thể được sử dụng ở vùng nước sâu tới 100 m. Maham 7 là loại thủy lôi đặt dưới đáy biển, nặng 220kg, dùng ở vùng nước nông hơn. Hình dạng hình nón của nó được thiết kế để tránh bị phát hiện bởi sóng siêu âm khi nằm dưới đáy biển.

Maham 3 (hàng thứ hai, đầu tiên) là loại thủy lôi neo, nặng 300kg. Ảnh: CAT-UXO

Phân tích cho thấy bất chấp tổn thất nặng nề về hải quân, Iran vẫn bảo toàn từ 80% đến 90% số tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi, do đó có thể rải thêm thủy lôi nếu xung đột tiếp diễn.

Mỹ có những lựa chọn nào?

Việc rải thủy lôi thì nhanh chóng và dễ dàng nhưng công tác rà phá lại tốn nhiều công sức và nguy hiểm. 

Mặc dù eo biển Hormuz hẹp nhưng khu vực bị rải mìn lại rất rộng. Các tàu quét mìn có người lái của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công trong trường hợp chiến sự bùng phát trở lại.

Lựa chọn tốt nhất và ít rủi ro nhất đối với Mỹ là sử dụng các phương tiện dò mìn hàng hải không người lái. Trong số này có tàu lặn săn mìn dưới biển sâu Knifefish và tàu chống thủy lôi MCM giống chiếc xuồng cao tốc.

Một loại tàu nhỏ dùng để triển khai thủy lôi. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Mỹ cũng có thể triển khai hệ thống vô hiệu hóa thủy lôi trên không AN/ASQ-235 (Archerfish) từ trực thăng MH-60S. Hệ thống này do phi hành đoàn trên trực thăng điều khiển, sử dụng các thiết bị có gắn định vị bằng sóng âm để dò tìm và phá thủy lôi.

Mặc dù các hệ thống phá thủy lôi không người lái giúp loại bỏ mối đe dọa trực tiếp từ thủy lôi đối với binh sĩ nhưng chúng lại đòi hỏi tàu thuyền và máy bay Mỹ phải ở khoảng cách tương đối gần để phóng và điều khiển. Vì vậy, lực lượng Mỹ vẫn có thể bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa hoặc máy bay không người lái Iran nếu lệnh ngừng bắn chấm dứt.

Ông Donald Trump tuyên bố "cơ hội cuối cùng" cho Iran

Donald Trump Iran eo biển Hormuz thủy lôi phá mìn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo