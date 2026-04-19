Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố "cơ hội cuối cùng" cho Iran

Tường Như

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không ký thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí cả đất nước có thể bị đánh sập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng đây là cơ hội cuối cùng để Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm Barack Obama. 

Cùng lúc, ông Donald Trump cho biết Washington dự kiến nối lại các cuộc đàm phán với Iran từ ngày 20-4 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu hai bên không đạt được đồng thuận.

Ông Trump ra tối hậu thư, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: AP

Dù cáo buộc Iran "vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn", nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình. 

Theo nhà báo Jonathan Karl của ABC News, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chuyện này sẽ xảy ra theo cách nhẹ nhàng hoặc cách cứng rắn. Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra".

Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa chưa hạ nhiệt. Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã chặn hai tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19-4, sau khi phát cảnh báo. 

Hai tàu treo cờ Botswana và Angola buộc phải đổi hướng do bị cho là "di chuyển trái phép". Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami cùng ngày khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trên mọi mặt trận đất liền, trên không và trên biển. 

Ông nhấn mạnh quân đội Iran luôn sẵn sàng đối đầu quyết liệt với các thế lực thù địch, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quân sự.

Theo ông Hatami, lực lượng vũ trang Iran đang được thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh và quyết tâm cao độ. "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, luôn sẵn sàng nổ súng và chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước" - ông tuyên bố.

Cuộc họp "giờ G" của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz

