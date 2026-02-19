HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?

Huệ Bình

(NLĐO) – Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran trở thành biến số đáng ngại với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động gần hải phận nước này.

Các hoạt động gần đây của tàu sân bay Mỹ quanh Iran đã đẩy cuộc đối đầu dưới lòng biển tại vịnh Ba Tư vào thế "nóng" hơn bao giờ hết, đúng lúc các tàu ngầm mini của Iran đạt đến độ hoàn thiện về năng lực tác chiến.

Iran hiện sở hữu khoảng 28 - 30 tàu ngầm, phần lớn là các loại mini được thiết kế riêng cho địa hình hiểm trở của vùng Vịnh.

Tàu ngầm mini Iran nhỏ nhưng khiến tàu sân bay Mỹ phải dè chừng? - Ảnh 1.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran. Ảnh: IRNA

Dù khó so kè trực tiếp với hải quân Mỹ, tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran được đánh giá là vẫn có thể gây ra nhiều trở ngại tác chiến, buộc Mỹ phải huy động năng lực chống ngầm và đặt các tàu chiến quan trọng vào thế cảnh giác cao độ trong vùng nước nông, hẹp.

Theo trang Army Recognition, tàu ngầm mini lớp Ghadir vốn được thiết kế nhằm phục kích ở vùng nước nông tại vịnh Ba Tư, dành cho hoạt động tác chiến ven bờ ở điều kiện khắc nghiệt.

Với lượng giãn nước chỉ khoảng 117 tấn khi nổi và 125 tấn khi lặn, kích thước nhỏ gọn của tàu này rất phù hợp với vùng nước nông và đáy biển gồ ghề của vịnh Ba Tư. Đây là nơi các tàu ngầm cỡ lớn có nguy cơ bị mắc cạn và là nơi các thiết bị dò tìm sóng âm (sonar) hoạt động cực kỳ chập chờn.

Chiến lược của Iran rất rõ ràng: Vịnh Ba Tư không phải là đại dương mênh mông; đó là một mê cung gồm các thềm lục địa, các tuyến phân luồng giao thông, đảo, cơ sở hạ tầng dầu khí và vô số tiếng ồn do mật độ tàu thuyền thương mại dày đặc.

Trong môi trường đó, thay vì đóng vai thợ săn trên biển lớn, loại tàu ngầm này giống như một "sát thủ ven bờ" tàng hình, ẩn mình để tung đòn phục kích rồi rút lui chớp nhoáng.

Nhiều phân tích cho thấy tàu ngầm mini lớp Ghadir có mối liên hệ với Triều Tiên, dựa trên lớp tàu Yono.

Tàu ngầm mini Iran nhỏ nhưng khiến tàu sân bay Mỹ phải dè chừng? - Ảnh 2.

Bản vẽ của tàu ngầm lớp Ghadir. Ảnh: Iran Press

Một số ước tính đáng tin cậy cho rằng Iran đang vận hành từ 20 - 23 chiếc loại này.

Đối với các nhà hoạch định quân sự Mỹ, con số chính xác không quan trọng bằng hiệu ứng vận hành: có đủ số lượng tàu để bố trí tại nhiều điểm nghẽn cùng lúc và chấp nhận tổn thất trong một cuộc chiến cường độ cao.

Dù bị hạn chế về thời gian hoạt động và không gian cho thủy thủ đoàn, tàu ngầm mini lớp Ghadir sở hữu sức mạnh đáng kể so với kích thước.

Hệ thống truyền động diesel - điện giúp tàu vận hành cực êm bằng năng lượng pin, phù hợp với các đợt xuất kích ngắn từ căn cứ ven bờ để tiến vào khu vực phục kích đã định sẵn.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể sử dụng ngư lôi hạng nặng Valfajr hoặc ngư lôi siêu khoang Hoot tốc độ cao. Ngoài ra, lớp tàu này có khả năng rải lôi bí mật và đưa đón đặc công nước.

Theo nguồn tin của CBS News, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng quân đội sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào ngày 21-2. Tuy nhiên, thời điểm triển khai hành động quân sự có thể kéo dài hơn so với mốc thời gian này.

Hiện ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong 3 ngày tới, Lầu Năm Góc sẽ sơ tán bớt nhân sự tại Trung Đông về Mỹ hoặc châu Âu để phòng ngừa Iran phản công. Các nguồn tin nhấn mạnh đây là hoạt động điều quân định kỳ, chưa phải dấu hiệu tấn công ngay lập tức.


Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 19-2: Iran chuyển uranium làm giàu cho một nước thứ ba?

Điểm nóng xung đột ngày 19-2: Iran chuyển uranium làm giàu cho một nước thứ ba?

(NLĐO) - Các nguồn tin tiết lộ Iran đề xuất gửi một phần uranium làm giàu của mình cho một nước thứ 3

Tin khả quan từ bàn đàm phán Mỹ - Iran, Tehran vẫn tuyên bố cứng

(NLĐO) – Mỹ và Iran đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc chính trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva vào ngày 17-2 nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Lãnh tụ tối cao lên tiếng, Iran diễn tập phóng tên lửa ra eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran đã phóng tên lửa về phía eo biển Hormuz sau khi lãnh tụ tối cao của nước này đưa ra lời cảnh báo mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Donald Trump tàu sân bay Mỹ Vịnh Ba Tư tàu ngầm iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo