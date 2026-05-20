NATO can thiệp quân sự mạnh tay tại eo biển Hormuz?

Thông tin trên do một quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ với trang Bloomberg. Kế hoạch đó sẽ được kích hoạt nếu tình trạng gián đoạn giao thông hàng hải do căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 7.

Một quan chức cấp cao của liên minh cho biết các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO đang đánh giá những hệ lụy kinh tế và thị trường năng lượng khi một trong những "yết hầu" hàng hải quan trọng nhất thế giới bị tắc nghẽn kéo dài.

Các tàu hải quân của Mỹ và Pháp di chuyển qua eo biển Hormuz. Bức ảnh không rõ ngày chụp. Ảnh: Keith Nowak/Hải quân Mỹ

Theo ghi nhận của trang Zerohedge, ngay sau khi thông tin NATO cân nhắc can thiệp được tung ra, giá dầu thế giới đã lập tức lao dốc do thị trường kỳ vọng eo biển này sẽ sớm được thông suốt.

Mặc dù vậy, đề xuất này hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả 32 quốc gia thành viên - điều kiện bắt buộc để NATO ra quyết định.

Thực tế, cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã làm lộ rõ những rạn nứt sâu sắc bên trong nội bộ khối về vai trò của liên minh và cách tiếp cận của Mỹ đối với Iran.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các đồng minh NATO vì né tránh việc lập liên minh tuần tra thì một số quốc gia châu Âu lại thẳng thừng từ chối lời kêu gọi này.

Điển hình như Tây Ban Nha, quốc gia công khai phản đối chiến sự và cấm Mỹ sử dụng không phận cũng như các căn cứ quân sự của mình để tấn công Iran. Căng thẳng này thậm chí đã khiến mối quan hệ giữa Washington và một số nước châu Âu rạn nứt, dẫn đến việc Mỹ công bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức.

Trái lại, trang Bloomberg cũng tiết lộ nhiều quốc gia NATO khác đã âm thầm cung cấp hỗ trợ hậu cần bằng cách mở cửa các cơ sở quân sự cho Mỹ.

Đồng thời, một liên minh riêng biệt do Pháp và Anh dẫn đầu cũng đang chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh hàng hải sau khi xung đột lắng dịu.

Hiện tại, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào về việc NATO phải can thiệp.

Do đó, các cuộc thảo luận của liên minh lúc này mới chỉ dừng lại ở bước sơ bộ. Mọi quyết định chính thức dự kiến phụ thuộc vào tình hình thực địa trong vài tuần tới và nhiều khả năng sẽ được định đoạt tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO dự kiến tổ chức ở TP Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8-7.

Trang Zerohedge cho rằng từ nay đến tháng 7 vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, và bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra khi Mỹ liên tục đe dọa tái kích hoạt các đòn tấn công quân sự, còn Iran tuyên bố luôn trong trạng thái báo động cao.