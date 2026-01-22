HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 22-1: Ông Donald Trump nói về "vũ khí tuyệt mật" của Mỹ

Tường Như

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sở hữu vũ khí tuyệt mật chưa từng công bố, trong đó có thể bao gồm vũ khí dùng trong vụ bắt ông Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây gây chú ý khi tuyên bố Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí "không ai trên thế giới biết tới", đồng thời úp mở rằng các khí tài này đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Venezuela hồi đầu tháng 1-2026.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với mạng tin tức NewsNation - được đăng tải trên trang web của mạng này ngày 21-1 (giờ địa phương), ông Donald Trump nói: "Chúng tôi có những vũ khí mà không ai biết đến. Có lẽ tốt hơn là không nên nói nhiều về chúng nhưng đó là những vũ khí đáng kinh ngạc".

Mỹ có vũ khí bí mật “không ai biết”, ông Trump úp mở sau vụ bắt ông Maduro - Ảnh 1.

Ông Donald Trump xác nhận Mỹ đã dùng vũ khí âm thanh bí mật trong vụ bắt ông Nicolás Maduro. Ảnh: Nhà Trắng

Dù không nêu cụ thể loại vũ khí nào, tuyên bố của tổng thống Mỹ được đưa ra ngay sau một câu hỏi liên quan đến chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, nơi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ hôm 3-1.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng các vũ khí bí mật nói trên có thể đã được triển khai trong chiến dịch này.

Nghi vấn vũ khí âm thanh

Theo The Independent, ông Donald Trump sau đó xác nhận quân đội Mỹ đã sử dụng một loại "vũ khí âm thanh bí mật" trong cuộc đột kích bắt giữ ông Maduro, đồng thời khẳng định không quốc gia nào khác có được loại vũ khí này.

Khi được hỏi liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về sức mạnh của vũ khí này hay không, ông Trump nhướn mày đáp ngắn gọn "Có", rồi tiếp tục nhấn mạnh rằng Washington đang sở hữu những năng lực quân sự mà thế giới chưa từng biết tới.

Trước đó, Nhà Trắng từng đề cập đến việc một thiết bị đặc biệt đã khiến nhiều binh sĩ Venezuela bị chảy máu mũi, nôn ra máu và không thể đứng vững.

Những tuyên bố của ông Donald Trump nhanh chóng khiến Nga lên tiếng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách thu thập thêm thông tin về loại vũ khí mà tổng thống Mỹ đề cập, đồng thời yêu cầu Washington minh bạch hơn.

Một nhân chứng được cho là vệ sĩ của ông Maduro kể lại rằng ông cảm thấy như đầu óc nổ tung từ bên trong khi thiết bị này được kích hoạt - theo Fox News.

Chính quyền Venezuela cho biết cuộc đột kích bắt giữ ông Maduro đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, dù chưa rõ bao nhiêu trường hợp liên quan trực tiếp đến việc sử dụng vũ khí âm thanh.

Theo các chuyên gia quân sự, vũ khí âm thanh sử dụng sóng âm cường độ cao để gây mất phương hướng, đau đầu, rối loạn thăng bằng và thậm chí tổn thương thính giác vĩnh viễn.

Một số loại có thể tập trung sóng âm thành chùm hẹp, gây tác động mạnh trong phạm vi ngắn.

Mỹ đẩy mạnh phát triển vũ khí mới

Không chỉ dừng lại ở tuyên bố về vũ khí bí mật, ông Donald Trump thời gian qua liên tục đưa ra các kế hoạch quân sự mới.

Hồi tháng 10-2025, ông thông báo ý định nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân – lần đầu tiên sau hơn 30 năm – với lý do Mỹ cần bảo đảm "ngang bằng" với các cường quốc hạt nhân khác.

Theo RBC Ukraine, ông Trump cũng khẳng định Mỹ đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn và hiện đại hơn Nga, đồng thời cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc rà soát toàn diện năng lực răn đe chiến lược của Washington.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ còn công bố kế hoạch đóng một lớp chiến hạm mới được cho là mang tên Trump.

Theo thông tin ban đầu, những chiếc tàu đầu tiên của lớp này có thể tiêu tốn tới 22 tỉ USD, trở thành những chiến hạm đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ.

Tàu được thiết kế mang tên lửa dẫn đường, lượng giãn nước khoảng 35.000 tấn, thủy thủ đoàn lên đến 850 người.

Mỹ Donald Trump Venezuela vũ khí bí mật
