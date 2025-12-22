Điểm nóng xung đột ngày 22-12: Ukraine liên tiếp tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đơn vị đặc nhiệm Alpha đã triển khai UAV tầm xa tấn công một tàu hộ vệ và giàn khoan tại mỏ dầu Filanovsky hôm 19-12.



Đây là cơ sở khai thác dầu khí chiến lược của tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil, nằm trên thềm lục địa biển Caspi.

Hình ảnh trích xuất từ camera của UAV cho thấy thiết bị này đã va chạm trực diện vào khu vực tổ máy tua-bin khí, gây ra vụ nổ lớn trên giàn khoan.

UAV của SBU tấn công trực diện vào khu vực tổ máy tua-bin khí trên giàn khoan Nga. Ảnh: NV/SBU

Giàn khoan tại mỏ Filanovsky. Ảnh: Ukrainska Pravda

Đây là vụ tập kích thứ ba của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng ngoài khơi của Nga tại khu vực này chỉ trong một thời gian ngắn. Trước đó, vào ngày 12-12, các giàn khoan tại mỏ Filanovsky và Korchagin cũng đã bị hư hại và buộc phải gián đoạn hoạt động sau khi trúng các đòn đánh tương tự.

Một quan chức SBU khẳng định với tờ New Voice of Ukraine: “Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch có hệ thống nhằm triệt tiêu nguồn thu từ dầu mỏ mà Nga dùng cho ngân sách quốc phòng. Bất kỳ cơ sở nào hỗ trợ tài chính cho hành động gây hấn nhắm vào Ukraine đều là mục tiêu tấn công hoàn toàn hợp pháp”.

Được vận hành bởi công ty con của tập đoàn dầu khí Lukoil, Filanovsky là một trong những mỏ dầu lớn nhất của Nga tại biển Caspi, với trữ lượng 129 triệu tấn dầu và 30 tỉ m³ khí đốt.

Việc liên tục tấn công vào các tài sản năng lượng ngoài khơi này cho thấy mục tiêu nhất quán của Kiev trong việc triệt hạ nguồn tài chính của Moscow.

Cùng ngày 19-12, SBU tiếp tục gây bất ngờ khi mở rộng phạm vi tác chiến đến vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km. Mục tiêu lần này là tàu Qendil, một mắt xích trong "hạm đội bóng tối" mà Nga được cho là sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Vụ tấn công khiến tàu Qendil hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng và mất khả năng hoạt động. May mắn không có thảm họa môi trường xảy ra do tàu đang trong tình trạng trống hàng tại thời điểm bị kích nổ.