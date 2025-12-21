Giáng đòn mạnh vào Nga, Ukraine bất ngờ biến động nhân sự cấp cao trước giờ G

Cuộc tập kích của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một chiếc tiêm kích Su-27 đang trong tư thế sẵn sàng xuất kích trên đường băng và làm hư hại một chiếc khác, gây thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu USD.

Trước đó, vào ngày 18-12, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy hàng loạt khí tài đắt giá của Nga trị giá hàng trăm triệu USD, bao gồm hệ thống phòng không Pantsir-S2, hai hệ thống radar Nebo-SVU và một máy bay MiG-31.

Đáng chú ý, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) còn xác nhận đã tấn công một tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại vùng biển Địa Trung Hải, đánh dấu lần đầu tiên Ukraine mở rộng phạm vi tấn công ra khu vực này.

Ngoài ra, các UAV tự sát của Kiev cũng nhắm trúng một tàu chiến và một giàn khoan dầu của Nga tại biển Caspi.

Ukraine phá hủy hai máy bay chiến đấu của Nga, trong đó có một chiếc đang trong tư thế sẵn sàng xuất kích. Ảnh: SBU

Ukraine tấn công hai máy bay tiêm kích Su-27 của Nga tại Crimea. Ảnh: SBU

Những đòn tấn công dồn dập này diễn ra giữa lúc các quan chức Mỹ và Nga chuẩn bị cho các cuộc đối thoại mới tại bang Florida – Mỹ.

Theo tờ Telegraph, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã lên tiếng chỉ trích những "kẻ hiếu chiến" đang nỗ lực làm suy yếu kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trước đó, phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dẫn đầu cũng đã có các cuộc thảo luận với phía Mỹ tại TP Miami thuộc bang Florida của Mỹ, sau khi rời TP Berlin – Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng phía Mỹ đã gợi ý một định dạng đàm phán mới đầy tiềm năng.

Thay vì gặp riêng rẽ, Mỹ đề xuất một cuộc họp đa bên bao gồm: Ukraine, Mỹ, Nga và có thể là cả các đại diện từ châu Âu.

Đây sẽ là lần đầu tiên đại diện cấp cao của Ukraine và Nga ngồi lại với nhau kể từ các cuộc đàm phán thất bại tại TP Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Mặc dù có những tín hiệu về tiến triển trong việc bảo đảm an ninh cho Kiev, nhưng con đường hòa bình vẫn rất gian nan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không ép buộc Ukraine phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nếu Kiev không đồng ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phía Mỹ đang đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Ảnh: Sergey Dolzhenko/EPA/Shutterstock

Trên thực địa, tình hình vẫn vô cùng căng thẳng. Các vụ pháo kích của Nga vào hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, nước.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ ông đang xem xét thay thế Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân miền Nam, ông Dmytro Karpenko, sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào tỉnh Odessa.

Ông Zelensky nói với báo giới vào ngày 20-12: "Chúng tôi đang tăng cường phòng không và thành thật mà nói, chúng tôi cũng sẽ tăng cường cả khâu chỉ huy. Hôm nay, tôi đã nêu vấn đề thay thế tư lệnh. Tôi nghĩ họ sẽ tìm được một ứng viên khác. Bởi vì chúng ta cần phản ứng kịp thời, nhanh chóng".

Về phía Nga, Tổng thống Putin từng cảnh báo về lựa chọn "cực đoan" là cắt đứt hoàn toàn quyền tiếp cận biển của Ukraine nếu các cuộc tấn công vào hạm đội tàu chở dầu của Nga không dừng lại.

Dù áp lực từ phía Mỹ mong muốn một thỏa thuận được ký kết trước Giáng sinh là rất lớn, song sự khác biệt về lập trường giữa Moscow và Kiev vẫn là những "chông gai" chưa thể gỡ bỏ ngay lập tức.