Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 23-10: Kế hoạch tham vọng của Ukraine

Lạc Chi

(NLĐO) - Ukraine dự kiến sản xuất 10 triệu máy bay không người lái trong năm 2026, với điều kiện nhận đủ hỗ trợ tài chính từ các đối tác quốc tế.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal công bố tuần trước trên mạng xã hội Telegram, sau buổi làm việc với các đối tác phương Tây.

Ông Shmyhal viết: "Năm 2026, chúng tôi có thể sản xuất tới 10 triệu máy bay không người lái loại FPV, ISR và các loại khác nếu nhận được nguồn tài trợ cần thiết từ các đối tác".

Ukraine muốn sản xuất 10 triệu UAV vào năm 2026 - Ảnh 1.

Công nhân kiểm tra máy bay không người lái chiến đấu tại nhà máy bí mật ở Ukraine hồi tháng 8. Ảnh: AP.

Theo vị bộ trưởng, kế hoạch này chỉ có thể thành hiện thực nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn diễn ra căng thẳng. 

Ông cũng gửi lời cảm ơn Anh vì đã hợp tác trong lĩnh vực máy bay đánh chặn và cung cấp 85.000 thiết bị bay không người lái cho Ukraine trong năm nay.

Cùng ngày trên (15-10), Kiev ký hai bản ghi nhớ quan trọng với Đức và Ba Lan. Theo ông Shmyhal, thỏa thuận với Đức tập trung vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Trong khi đó, bản ghi nhớ với Ba Lan nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Bắc Baltic, nhằm huấn luyện và trang bị cho lực lượng Ukraine ở cấp lữ đoàn ngay tại lãnh thổ Ba Lan.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng công bố kế hoạch ngân sách quốc phòng cho năm 2026. 

Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ, ông Shmyhal nói Nga hiện chi khoảng 150 tỉ USD mỗi năm cho xung đột, khiến Ukraine cần ít nhất 120 tỉ USD để duy trì khả năng phòng thủ tương xứng.

Khoảng một nửa số tiền này, tương đương 60 tỉ USD, sẽ được huy động trong nước thông qua thuế, trong khi phần còn lại cần đến sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho cả các nhà sản xuất vũ khí châu Âu và các doanh nghiệp Ukraine, bao gồm các dự án phát triển UAV.

Ngoài ra, ông bày tỏ hy vọng sáng kiến PURL sẽ tiếp tục được mở rộng, trong đó một phần tài chính có thể đến từ các khoản tài sản Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng Kiev đang thảo luận cùng các đồng minh châu Âu và Mỹ để xây dựng "thỏa thuận lớn" mới về cung ứng vũ khí nếu chiến sự tiếp diễn.

"Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh… và đang xem xét cách có thể sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa" - ông Shmyhal nói.

Ukraine UAV
