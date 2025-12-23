Điểm nóng xung đột ngày 23-12: Nga phát triển “siêu vũ khí” không gian?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 23-12: Nga phát triển “siêu vũ khí” không gian?

Hải Hưng

(NLĐO) – Tình báo 2 nước NATO nghi ngờ Nga đang phát triển loại vũ khí đặc biệt, có thể vô hiệu hóa loạt vệ tinh nhưng tiềm ẩn rủi ro gây hỗn loạn không gian

Hai nguồn tin tình báo do AP thu thập được cho rằng loại vũ khí chống vệ tinh mới mà Nga phát triển trước hết nhằm vào mạng lưới Internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk. 

Mục tiêu mà Moscow đặt ra dường như nhằm hạn chế ưu thế không gian của phương Tây – yếu tố đã hỗ trợ đáng kể Ukraine trên chiến trường.

Các tài liệu tình báo mô tả loại vũ khí này, được gọi là "hiệu ứng vùng", sẽ tìm cách lấp đầy các quỹ đạo của Starlink bằng hàng trăm ngàn viên hạt mật độ cao. Nó có thể làm tê liệt cùng lúc nhiều vệ tinh nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lan rộng đối với các hệ thống không gian khác.

Nga phát triển “siêu vũ khí” không gian? - Ảnh 1.

Tình báo phương Tây cho rằng Nga đang phát triển loại vũ khí chống vệ tinh mới nhắm vào Starlink của tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AP

Một số chuyên gia chưa trực tiếp tiếp cận tài liệu tình báo tỏ ra hoài nghi. Họ cho rằng rất khó triển khai loại vũ khí như vậy mà không gây ra sự hỗn loạn tới mức mất kiểm soát, ảnh hưởng tới cả các công ty và quốc gia phụ thuộc hàng ngàn vệ tinh, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định những hệ lụy tiềm tàng, đặc biệt là rủi ro đối với chính hạ tầng không gian của Nga, có thể khiến Moscow do dự trong việc triển khai hay sử dụng loại vũ khí này.

"Tôi không tin điều đó. Thực sự là tôi không tin" - bà Victoria Samson, chuyên gia an ninh không gian của Tổ chức Secure World Foundation (trụ sở tại bang Colorado – Mỹ) nhấn mạnh – "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Nga làm điều đó". 

Trái lại, Chuẩn tướng Christopher Horner, Tư lệnh Sư đoàn Không gian của quân đội Canada, nhận định "không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Nga theo đuổi hướng phát triển này", đặc biệt trong bối cảnh Mỹ từng cáo buộc Moscow nghiên cứu vũ khí hạt nhân đặt trong không gian.

Chuẩn tướng Horner cho rằng nếu như Nga phát triển loại vũ khí mới này, họ sẽ hướng tới giải pháp "không hạt nhân nhưng gây thiệt hại tương đương".

Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga trước đó từng kêu gọi Liên hiệp quốc ngăn chặn việc triển khai vũ khí trên quỹ đạo. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow không có ý định đưa vũ khí hạt nhân lên không gian.

Các tài liệu tình báo cho rằng Starlink là mục tiêu đặc biệt nhạy cảm đối với Nga. Hệ thống gồm hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp này đã trở thành xương sống cho nhiệm vụ liên lạc, chỉ huy và dẫn đường của Ukraine trong cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 5. Cả quân đội lẫn dân sự Ukraine đều dựa vào Starlink khi hạ tầng thông tin bị tấn công.

Nga nhiều lần cảnh báo các vệ tinh thương mại phục vụ mục đích quân sự cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp.

Moscow mới đây còn tuyên bố đã triển khai hệ thống tên lửa S-500 có khả năng tấn công mục tiêu quỹ đạo thấp. Tuy vậy, khác với vụ thử năm 2021 phá hủy 1 vệ tinh cũ, vũ khí mới của Nga được cho là có thể tấn công đồng thời nhiều vệ tinh Starlink.

Chuẩn tướng Horner nhận xét việc kiểm soát các "đám mây hạt kim loại" là gần như bất khả thi. "Khi phát tán 1 hộp đầy viên bi, chúng sẽ bao trùm cả 1 vùng quỹ đạo và gây nguy hiểm cho mọi vệ tinh trong khu vực" - ông giải thích.

Các chuyên gia khác nhận định hệ thống này có thể chỉ đang dừng ở mức nghiên cứu thử nghiệm. Nhiều ý kiến cho rằng mối đe dọa từ "vũ khí chống vệ tinh mới của Nga" có thể mang tính "răn đe tâm lý" nhiều hơn là phương án tác chiến thực tế.

Việc sử dụng nó, nếu có, có nguy cơ khiến chính Nga bị cô lập khỏi không gian – lĩnh vực mà Moscow đã đầu tư nguồn lực lớn trong nhiều thập kỷ.

Thăm dò ý kiến

Sự kiện quốc tế nào nóng nhất năm 2025?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Nga, Mỹ nói khác về đàm phán hòa bình cho Ukraine

Nga, Mỹ nói khác về đàm phán hòa bình cho Ukraine

(NLĐO) - Nga nhấn mạnh triển vọng hòa bình cho Ukraine không cải thiện, trong khi Mỹ ca ngợi đàm phán hiệu quả.

Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến

(NLĐO) - Nga cho biết trung đoàn đầu tiên trang bị lá chắn S-500 chính thức nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước triển khai mới của hệ thống phòng thủ tên lửa nước này

Điểm nóng xung đột ngày 22-12: Ukraine liên tiếp tấn công hạ tầng năng lượng Nga

(NLĐO) - Ukraine tiếp tục chiến dịch đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng của Moscow, mới nhất là vụ sử dụng UAV tấn công giàn khoan thứ ba của Nga tại biển Caspi.

Ukraine Nga NATO Starlink vệ tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo