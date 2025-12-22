Nga, Mỹ nói khác về đàm phán hòa bình cho Ukraine

Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21-12 cho biết những thay đổi mà châu Âu và Ukraine đưa ra đối với các đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine không làm cải thiện triển vọng hòa bình.

Các đề xuất do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 năm tại Ukraine bị rò rỉ hồi tháng trước. Đã có những lo ngại ở châu Âu và Ukraine rằng chúng nghiêng quá nhiều về phía Nga và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây áp lực buộc Kiev phải nhượng bộ nhiều.

Ông Yuri Ushakov (trái) và ông Jared Kushner (giữa) trong một cuộc đàm phán tại Moscow hôm 2-12. Ảnh: AP

Kể từ đó, các nhà đàm phán châu Âu và Ukraine đã gặp gỡ các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump để bổ sung các đề xuất của riêng họ vào bản dự thảo của Mỹ. Mặc dù vậy, nội dung chính xác của đề xuất hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nói với các phóng viên ở Moscow: “Đây không phải là một dự báo. Tôi chắc chắn rằng các đề xuất mà người châu Âu và người Ukraine đưa ra hoặc đang cố gắng đưa ra sẽ không cải thiện được văn kiện này và không cải thiện khả năng đạt được hòa bình lâu dài”.

Ông Ushakov đưa ra nhận xét trên sau khi đặc phái viên của Tổng thống Putin, Kirill Dmitriev, gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, tại Florida - Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20-12 tuyên bố Ukraine sẽ ủng hộ đề xuất của Mỹ về các cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Nga nếu điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân nhiều hơn và mở đường cho các cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo liên quan.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 21-12 ca ngợi các cuộc đàm phán riêng với các nhà đàm phán Nga là "hiệu quả".

Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine tại Florida trong 3 ngày qua tập trung vào việc thống nhất lập trường. Theo ông Witkoff, các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng" và tập trung vào "phương pháp tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu".

“Nga vẫn hoàn toàn cam kết đạt được hòa bình ở Ukraine. Nga đánh giá cao những nỗ lực và sự hỗ trợ của Mỹ trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine và thiết lập lại an ninh toàn cầu” - ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.

Ông Witkoff cũng cho biết cuộc gặp Mỹ - Ukraine bao gồm 4 điểm chính: phát triển hơn nữa kế hoạch 20 điểm, khuôn khổ đảm bảo an ninh đa phương, khuôn khổ đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, phát triển hơn nữa về kinh tế và thịnh vượng để tái thiết Ukraine.