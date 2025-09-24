Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau

Lạc Chi

(NLĐO) - Quân đội Ukraine và Nga cùng thông báo thực hiện các đợt tập kích qua lại hôm 23-9, nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí, sân bay và khu vực đóng quân.

Quân đội Ukraine cho biết trong đêm 23-9, họ đã tấn công trạm điều phối sản xuất tuyến 8-N gần làng Naitopovichi, tỉnh Bryansk của Nga. Đây là một phần trong hệ thống đường ống dẫn dầu chính, được cho là có vai trò chiến lược đối với nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga.

Khu vực Naitopovichi, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50 km, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, theo Kyiv Independent.

Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau- Ảnh 1.

Một đòn tập kích của Nga vào Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cũng tiếp tục nhắm vào trạm điều phối Samara ở tỉnh Samara, nơi pha trộn dầu thô chua và ngọt để sản xuất loại dầu xuất khẩu Urals. Tỉnh Samara nằm cách tiền tuyến tại Ukraine khoảng 800 km.

Trong thông báo cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn xác nhận lực lượng tình báo quân sự đã phá hủy hai máy bay lưỡng dụng Be-12 Chayka tại căn cứ không quân Kacha, bán đảo Crimea. Kyiv Independent nói chưa thể kiểm chứng các thông tin trên.

Cũng trong đêm 23-9, Thị trưởng Moscow cho biết thành phố hứng chịu nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái, buộc phải đóng cửa không phận tạm thời và ngừng hoạt động các sân bay.

Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành đòn đáp trả vào tỉnh Odessa của Ukraine. Theo RIA Novosti, phía Nga cho biết cuộc tấn công này nhằm trả đũa vụ tập kích bằng máy bay không người lái vào làng Foros thuộc Crimea tối 22-9.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ lực lượng vũ trang đã "thực hiện cuộc tấn công nhóm vào điểm triển khai tạm thời của đơn vị đặc nhiệm Ukraine và các tay súng nước ngoài thuộc đơn vị Prizrak của Tổng cục Tình báo Ukraine tại các thị trấn Tatarbunary và Rasseika, tỉnh Odessa".

Ngoài ra, quân đội Nga còn cho biết đã phá hủy kho chứa máy bay không người lái tại sân bay Shkolny ở Odessa, cũng như các xưởng của công ty Motor Sich, nơi lắp ráp UAV phục vụ các đợt tấn công nhằm vào Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở hồ sơ vụ án liên quan đến vụ tấn công ở Foros. Giới chức nước này nói đang xác định các cá nhân trong quân đội Ukraine đã ra lệnh và thực hiện vụ việc.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 23-9: Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy máy bay chống ngầm Nga

Điểm nóng xung đột ngày 23-9: Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy máy bay chống ngầm Nga

(NLĐO) - Đơn vị tác chiến đặc biệt Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai máy bay chống tàu ngầm Be-12 "Chaika" của Nga tại Crimea.

Ukraine tuyên bố tập kích hàng loạt vào Crimea, Tổng thống Putin vẫn chờ đối thoại?

(NLĐO) - Ukraine công bố video chứng minh họ giáng đòn chính xác xuống căn cứ Nga trên bán đảo Crimea.

Nga trút mưa tên lửa, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố đợt tấn công bằng UAV hôm 20-9 đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm giảm doanh thu xuất khẩu dầu.

Ukraine - Nga tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo