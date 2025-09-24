Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau

Quân đội Ukraine cho biết trong đêm 23-9, họ đã tấn công trạm điều phối sản xuất tuyến 8-N gần làng Naitopovichi, tỉnh Bryansk của Nga. Đây là một phần trong hệ thống đường ống dẫn dầu chính, được cho là có vai trò chiến lược đối với nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga.

Khu vực Naitopovichi, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50 km, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, theo Kyiv Independent.

Một đòn tập kích của Nga vào Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cũng tiếp tục nhắm vào trạm điều phối Samara ở tỉnh Samara, nơi pha trộn dầu thô chua và ngọt để sản xuất loại dầu xuất khẩu Urals. Tỉnh Samara nằm cách tiền tuyến tại Ukraine khoảng 800 km.

Trong thông báo cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn xác nhận lực lượng tình báo quân sự đã phá hủy hai máy bay lưỡng dụng Be-12 Chayka tại căn cứ không quân Kacha, bán đảo Crimea. Kyiv Independent nói chưa thể kiểm chứng các thông tin trên.

Cũng trong đêm 23-9, Thị trưởng Moscow cho biết thành phố hứng chịu nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái, buộc phải đóng cửa không phận tạm thời và ngừng hoạt động các sân bay.

Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành đòn đáp trả vào tỉnh Odessa của Ukraine. Theo RIA Novosti, phía Nga cho biết cuộc tấn công này nhằm trả đũa vụ tập kích bằng máy bay không người lái vào làng Foros thuộc Crimea tối 22-9.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ lực lượng vũ trang đã "thực hiện cuộc tấn công nhóm vào điểm triển khai tạm thời của đơn vị đặc nhiệm Ukraine và các tay súng nước ngoài thuộc đơn vị Prizrak của Tổng cục Tình báo Ukraine tại các thị trấn Tatarbunary và Rasseika, tỉnh Odessa".

Ngoài ra, quân đội Nga còn cho biết đã phá hủy kho chứa máy bay không người lái tại sân bay Shkolny ở Odessa, cũng như các xưởng của công ty Motor Sich, nơi lắp ráp UAV phục vụ các đợt tấn công nhằm vào Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở hồ sơ vụ án liên quan đến vụ tấn công ở Foros. Giới chức nước này nói đang xác định các cá nhân trong quân đội Ukraine đã ra lệnh và thực hiện vụ việc.