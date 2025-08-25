Điểm nóng xung đột ngày 25-8: Ukraine thực hiện chiến lược đặc biệt với Nga

Giá xăng tăng bất chấp chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu xăng để đối phó với tình trạng thiếu hụt, theo đài CNN.

Ukraine gần đây liên tiếp triển khai máy bay không người lái tấn công vào các nhà máy lọc dầu, trạm bơm và tàu chở nhiên liệu của Nga.

Công nhân kiểm tra tên lửa hành trình Flamingo tại nhà máy bí mật của Fire Point ở Ukraine. Ảnh: AP

Mùa hè là thời điểm nhu cầu xăng của tài xế và nông dân Nga cao nhất. Theo thống kê của đài CNN, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công ít nhất 10 cơ sở năng lượng quan trọng của Nga chỉ trong tháng này.

Chiến lược này dường như đang hiệu quả. Các nhà máy lọc dầu bị tấn công chiếm hơn 44 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, tương đương hơn 10% công suất của Nga, theo cơ quan tình báo Ukraine. Trong số các mục tiêu có nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd, cơ sở lớn nhất miền Nam Nga.

Tình trạng thiếu xăng được ghi nhận ở một số khu vực của Nga và bán đảo Crimea. Thống đốc ở Crimea do Nga bổ nhiệm Sergey Aksyonov cho rằng thiếu hụt xăng là do vấn đề hậu cần và chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp để mua đủ lượng nhiên liệu cần thiết và ổn định giá cả.

Dù có trợ cấp từ chính phủ, người tiêu dùng Nga vẫn phải trả giá cao hơn tại các trạm xăng. Giá xăng bán buôn trên sàn giao dịch St. Petersburg đã tăng gần 10% trong tháng này và khoảng 50% từ đầu năm.

Các nhà phân tích dự đoán giá sẽ không giảm trong ít nhất một tháng, dù chính phủ Nga đã áp lệnh cấm xuất khẩu xăng từ cuối tháng 7, thay vào đó tăng xuất khẩu dầu thô.

Tờ Kommersant cho rằng giá tăng vọt trong tháng này là do các sự cố tại nhà máy lọc dầu. Quân đội Nga ít bị ảnh hưởng hơn vì chủ yếu sử dụng dầu diesel, nguồn cung ít bị tác động hơn.

Trong khi đó, việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ. Theo báo cáo của cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine hôm 1-8, các công ty Nga đang gấp rút mua xăng dầu từ Belarus để giải quyết thiếu hụt trong nước. Nhà máy lọc dầu quốc doanh Belarus, Belneftekhim, cho biết tuần qua nhu cầu về sản phẩm dầu của Belarus trên thị trường Nga tăng vọt.

Ukraine cũng đang cố ngăn cản Nga xuất khẩu dầu. Tuần trước, máy bay không người lái của Ukraine tấn công đường ống Druzhba cung cấp dầu Nga cho Hungary và Slovakia, hai nước EU vẫn duy trì quan hệ tốt với Moscow.

Các nhà phân tích không cho rằng hàng ngàn trạm xăng Nga sẽ cạn kiệt nhưng tin là sự gián đoạn sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát vốn đã cao và có thể dẫn đến việc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng sang mùa thu.