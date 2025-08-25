Điểm nóng xung đột ngày 25-8: Ukraine thực hiện chiến lược đặc biệt với Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 25-8: Ukraine thực hiện chiến lược đặc biệt với Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Giá xăng tại Nga tăng lên mức kỷ lục do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga tăng mạnh.

Giá xăng tăng bất chấp chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu xăng để đối phó với tình trạng thiếu hụt, theo đài CNN. 

Ukraine gần đây liên tiếp triển khai máy bay không người lái tấn công vào các nhà máy lọc dầu, trạm bơm và tàu chở nhiên liệu của Nga.

Ngành năng lượng Nga thiệt hại vì đòn tấn công của Ukraine - Ảnh 1.

Công nhân kiểm tra tên lửa hành trình Flamingo tại nhà máy bí mật của Fire Point ở Ukraine. Ảnh: AP

Mùa hè là thời điểm nhu cầu xăng của tài xế và nông dân Nga cao nhất. Theo thống kê của đài CNN, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công ít nhất 10 cơ sở năng lượng quan trọng của Nga chỉ trong tháng này.

Chiến lược này dường như đang hiệu quả. Các nhà máy lọc dầu bị tấn công chiếm hơn 44 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, tương đương hơn 10% công suất của Nga, theo cơ quan tình báo Ukraine. Trong số các mục tiêu có nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd, cơ sở lớn nhất miền Nam Nga.

Tình trạng thiếu xăng được ghi nhận ở một số khu vực của Nga và bán đảo Crimea. Thống đốc ở Crimea do Nga bổ nhiệm Sergey Aksyonov cho rằng thiếu hụt xăng là do vấn đề hậu cần và chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp để mua đủ lượng nhiên liệu cần thiết và ổn định giá cả.

Dù có trợ cấp từ chính phủ, người tiêu dùng Nga vẫn phải trả giá cao hơn tại các trạm xăng. Giá xăng bán buôn trên sàn giao dịch St. Petersburg đã tăng gần 10% trong tháng này và khoảng 50% từ đầu năm. 

Các nhà phân tích dự đoán giá sẽ không giảm trong ít nhất một tháng, dù chính phủ Nga đã áp lệnh cấm xuất khẩu xăng từ cuối tháng 7, thay vào đó tăng xuất khẩu dầu thô.

Tờ Kommersant cho rằng giá tăng vọt trong tháng này là do các sự cố tại nhà máy lọc dầu. Quân đội Nga ít bị ảnh hưởng hơn vì chủ yếu sử dụng dầu diesel, nguồn cung ít bị tác động hơn.

Trong khi đó, việc sửa chữa cơ sở hạ tầng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ. Theo báo cáo của cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine hôm 1-8, các công ty Nga đang gấp rút mua xăng dầu từ Belarus để giải quyết thiếu hụt trong nước. Nhà máy lọc dầu quốc doanh Belarus, Belneftekhim, cho biết tuần qua nhu cầu về sản phẩm dầu của Belarus trên thị trường Nga tăng vọt.

Ukraine cũng đang cố ngăn cản Nga xuất khẩu dầu. Tuần trước, máy bay không người lái của Ukraine tấn công đường ống Druzhba cung cấp dầu Nga cho Hungary và Slovakia, hai nước EU vẫn duy trì quan hệ tốt với Moscow.

Các nhà phân tích không cho rằng hàng ngàn trạm xăng Nga sẽ cạn kiệt nhưng tin là sự gián đoạn sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát vốn đã cao và có thể dẫn đến việc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng sang mùa thu.

Ukraine đang cố gắng bổ sung kho vũ khí tầm xa và tuần trước công bố tên lửa hành trình sản xuất trong nước mang tên Flamingo. Nhà sản xuất đặt mục tiêu sản xuất 200 tên lửa mỗi tháng. Chuyên gia tên lửa Fabian Hoffman cho biết với mục tiêu dễ phá hủy như các cột chưng cất của nhà máy lọc dầu Nga, bán kính sát thương của Flamingo có thể lên tới 38 m, gây thiệt hại đáng kể.

Tin liên quan

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

(NLĐO) - Nguồn cung năng lượng quan trọng cho Hungary và Slovakia tạm thời bị cắt đứt sau cuộc tấn công của Ukraine vào một trạm bơm.

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được

(NLĐO) - Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, một trong những nhà máy lớn nhất miền Nam nước Nga, bốc cháy ngày thứ ba liên tiếp.

Ukraine liên tiếp nhận hỗ trợ lớn từ Na Uy, Canada

(NLĐO) - Chính phủ Na Uy ngày 24-8 tuyên bố sẽ đóng góp khoảng 695 triệu USD cho các hệ thống phòng không của Ukraine.

Ukraine nhà máy lọc dầu giá xăng lạm phát máy bay không người lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo