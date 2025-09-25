Điểm nóng xung đột ngày 25-9: Hàng loạt hãng vũ khí nước ngoài "bén rễ" tại Ukraine

Thông tin trên được ông Shmyhal tiết lộ trong bài đăng hôm 20-9 trên Telegram. Vị này khẳng định đó là kết quả của các hình thức hợp tác đa dạng, trong đó có "Mô hình Đan Mạch", theo đó các nước đồng minh trực tiếp cung cấp ngân sách cho hoạt động sản xuất vũ khí của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

"Mỗi nhà sản xuất đều trao đổi chặt chẽ với chính phủ Ukraine. Chúng tôi đưa ra cho các đối tác nhiều mô hình hợp tác khác nhau, trong đó có ‘Mô hình Đan Mạch’, ‘Sản xuất cùng Ukraine/Sản xuất tại Ukraine’" - ông Shmyhal viết.

Binh sĩ Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 40 của Ukraine nạp đạn pháo 155 mm vào khẩu lựu pháo M777 do phương Tây cung cấp. Ảnh: Wall Street Journal.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là để phần lớn sản phẩm của các công ty này đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Dù không tiết lộ tên các doanh nghiệp liên quan, Bộ trưởng Shmyhal cho biết nỗ lực thu hút các hãng vũ khí nước ngoài vẫn đang tiếp diễn.

Ông cũng hé lộ kế hoạch thành lập "Thành phố Quốc phòng" nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp quốc phòng nước này thông qua cơ chế ưu đãi thuế, thủ tục hải quan đơn giản và các chính sách hỗ trợ khác - theo tờ Kyiv Post.

Đầu tháng này, tập đoàn quốc phòng Pháp Thales đã đăng ký thành lập liên doanh với tổ hợp quốc phòng nhà nước UkrOboronProm để hợp tác trong lĩnh vực phòng không, hệ thống radar, tác chiến điện tử và thông tin chiến thuật.

Cuối năm 2024, hãng Rheinmetall của Đức cũng cho biết đã khởi động sản xuất xe chiến đấu bộ binh Lynx tại Ukraine, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng nhà máy đạn dược trong nước.

Từ năm 2022, báo cáo cho thấy công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã có ý định xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Kiev, sau khi được cấp phép sản xuất vào tháng 6-2023.

Ngoài ra, Bộ Chuyển đổi số Ukraine hồi tháng 7 công bố sáng kiến mới nhằm thu hút công nghệ và vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc chào đón các hoạt động thử nghiệm vũ khí trên thao trường trong nước.

Dù tập trung vào khâu thử nghiệm, dự án này được xem là bước đệm để lôi kéo các hãng quốc phòng quốc tế mang vốn và công nghệ đến, cũng như thiết lập cơ sở sản xuất tại Ukraine.



