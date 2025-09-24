HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump thay đổi quan điểm về xung đột Ukraine?

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như thay đổi lập trường về xung đột Ukraine khi cho rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tìm cách làm trung gian cho xung đột Ukraine, tổ chức nhiều vòng đàm phán với Nga và đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại bang Alaska – Mỹ hồi giữa tháng 8.

Tuy bày tỏ thất vọng vì tiến trình hòa bình chậm chạp nhưng chủ nhân Nhà Trắng vẫn thừa nhận Nga là một cường quốc, đồng thời cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có nhiều "quân bài" trong tay.

Tổng thống Donald Trump thay đổi quan điểm về xung đột Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Lập trường của Tổng thống Donald Trump về xung đột Ukraine dường như đã thay đổi sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky hôm 23-9.

Cụ thể, trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ bất ngờ khẳng định Ukraine "đủ sức chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga" nếu được Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục hậu thuẫn.

Ông Donald Trump nhấn mạnh Nga đang đối mặt "khó khăn kinh tế lớn" và đây là "thời điểm để Ukraine hành động". 

Dù vậy, ông không công bố gói hỗ trợ tài chính hay quân sự mới cho Kiev, chỉ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục "cung cấp vũ khí cho NATO" để liên minh này sử dụng theo nhu cầu.

Đài RT nhận định tuyên bố trên đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ đối với xung đột Ukraine.

Tổng thống Donald Trump thay đổi quan điểm về xung đột Ukraine? - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine và tổng thống Mỹ gặp bên lề tại Liên hợp quốc. Ảnh: Ukrinform

RT cho hay nền kinh tế Nga gần đây đã có dấu hiệu chậm lại so với mức tăng trưởng 4,1% vào năm 2023 và 4,3% vào năm 2024. Dù vậy, dự kiến kinh tế nước này vẫn sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây.

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tuyên bố Nga "còn lâu mới rơi vào suy thoái", dẫn chứng tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp kỷ lục.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng bác bỏ tin đồn suy thoái, khẳng định "kinh tế đang chậm lại nhưng chưa khủng hoảng".

Trước những bình luận của tổng thống Mỹ, Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên rằng ông Donald Trump dường như "đã gần gũi hơn với tình hình này".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết quan điểm của ông Donald Trump về cán cân trên chiến trường hiện nay đã tương đồng hơn với quan điểm của Ukraine. Ông từ chối tiết lộ điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ông Donald Trump dần thay đổi lập trường.

Theo AP, ông Zelenskyy cũng cho biết ông Donald Trump đã bày tỏ sẵn sàng đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ông không đưa ra chi tiết cụ thể, đồng thời nói thêm tổng thống Mỹ không nói rõ loại hay số lượng vũ khí mà các bảo đảm đó có thể liên quan đến.


CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York, gọi điện cho ông Donald Trump

CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York, gọi điện cho ông Donald Trump

(NLĐO) - Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chặn lại để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York.

Ông Kim Jong-un bất ngờ nhắc đến ông Donald Trump, nêu điều kiện "khó"

(NLĐO) - Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington chấm dứt việc yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau

(NLĐO) - Quân đội Ukraine và Nga cùng thông báo thực hiện các đợt tập kích qua lại hôm 23-9, nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí, sân bay và khu vực đóng quân.

