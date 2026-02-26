Điểm nóng xung đột ngày 26-2: Israel công bố kế hoạch "xoay chuyển Trung Đông"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 26-2: Israel công bố kế hoạch "xoay chuyển Trung Đông"

Huệ Bình

(NLĐO) - Liên minh “lục giác” của thủ tướng Israel chống lại đe dọa từ trục Shiite và Sunni cực đoan bằng cách thắt chặt quan hệ với Ấn Độ, Hy Lạp và Cyprus.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố một sáng kiến địa chính trị mà ông mô tả là mang tính xoay chuyển cục diện. Đó là liên minh "lục giác" trong khu vực, được thiết kế để đối phó với cả "trục Shiite cực đoan" do Iran dẫn đầu và một "trục Sunni cực đoan đang trỗi dậy".

Được công bố trong một cuộc họp nội các tại Jerusalem, khuôn khổ đề xuất này sẽ kết nối Israel chặt chẽ hơn với Ấn Độ và các đối tác Địa Trung Hải như Hy Lạp và Cyprus, cùng với một số quốc gia Ả Rập, Phi và Á chưa được nêu tên.

Theo lập luận của ông Netanyahu, liên minh "lục giác" sẽ bổ trợ cho quan hệ đối tác chiến lược lâu dài của Israel với Mỹ, mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao và củng cố an ninh dài hạn.

Israel công bố kế hoạch xoay chuyển Trung Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tạp chí Ấn Độ The Week nhấn mạnh thời điểm công bố kế hoạch này rất đáng chú ý.

Kế hoạch công bố ngay trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), thăm bảo tàng Yad Vashem và tham dự một sự kiện về đổi mới sáng tạo tại Jerusalem.

Trọng tâm của chương trình nghị sự của chuyến thăm là công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và sản xuất công nghệ cao tiên tiến.

Ông Netanyahu coi quan hệ đối tác này là đòn bẩy để đưa Israel và Ấn Độ dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, trong khi ông Modi ca ngợi mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, các giá trị dân chủ chung và tham vọng công nghệ.

Tuy nhiên, tầm nhìn của liên minh "lục giác" không chỉ dừng lại ở kinh tế. Sáng kiến này bắt nguồn từ học thuyết an ninh cứng rắn của Israel sau một năm xung đột đa mặt trận với mạng lưới được Iran hậu thuẫn là Hezbollah, Houthi...

Ngoài ra, ông Netanyahu còn cảnh báo về "trục Sunni cực đoan đang trỗi dậy". Dù không chỉ đích danh, giới chính trị Israel dần coi Thổ Nhĩ Kỳ là "Iran mới" do những chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan về cuộc xung đột ở dài Gaza.

Sáng kiến liên minh "lục giác" vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Hamas, coi đây là dự án nhằm gạt bỏ quyền lợi của người Palestine và gây chia rẽ thế giới Ả Rập.

Thực tế, quan hệ giữa Israel với một số quốc gia có đa số dân theo dòng Sunni (như Ả Rập Saudi và Ai Cập) đang rạn nứt do xung đột ở Gaza, khiến triển vọng bình thường hóa trở nên xa vời hơn.

Nhiều nhà phân tích cũng hoài nghi tính khả thi của một liên minh quân sự kiểu NATO tại khu vực.

Hy Lạp, dù thân thiết với Israel, vẫn thận trọng duy trì quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự, Ấn Độ vốn luôn thực tế và có lợi ích dầu mỏ với Iran.

Tin liên quan

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

(NLĐO) - Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có mặt tại Israel trong đợt huy động lực lượng quân sự kỷ lục, tạo áp lực tối đa trước thềm đàm phán hạt nhân với Iran.

Iran phản ứng thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran ngày 25-2 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buông "những lời nói dối trắng trợn” về nước này trong bài phát biểu liên bang.

Israel ra yêu cầu "gắt" với Iran, Mỹ tập trung hỏa lực cực mạnh

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán nhằm tránh xung đột giữa Mỹ và Iran sắp nối lại song sức ép quân sự Mỹ tạo ra cho Iran vẫn rất căng thẳng.

Benjamin Netanyahu Israel Mỹ - Iran Narendra Modi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo