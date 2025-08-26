Điểm nóng xung đột ngày 26-8: NATO tiếp tục chi mạnh cho Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 26-8: NATO tiếp tục chi mạnh cho Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - NATO dự định chi thêm 50 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và tương đương mức đóng góp như năm trước.

Theo báo Corriere della Sera, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết NATO đã cung cấp hơn 33 tỉ USD từ tháng 1-2025 và dự kiến nâng tổng số tiền lên 50 tỉ USD vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về lập trường của liên minh về việc Washington và Moscow theo đuổi các nỗ lực hòa bình, ông Dragone nói rằng NATO sẽ tiếp tục viện trợ quân sự, thậm chí tăng cường hơn nữa, đồng thời cáo buộc Nga trì hoãn đối thoại.

Điểm nóng xung đột ngày 26-8: NATO tiếp tục chi mạnh cho Ukraine- Ảnh 1.

Ukraine đã thiết kế lại tên lửa chống hạm Neptune thành tên lửa hành trình tầm xa. Ảnh: AP

Ông Dragone cũng bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây sẽ được siết chặt. Tuy nhiên, ông Dragone bác bỏ thông tin cho rằng NATO có thể triển khai quân đội đến Ukraine - ý tưởng từng được các thành viên như Pháp và Anh đề xuất.

Ông Dragone nhấn mạnh việc này không được thảo luận trong NATO và cho rằng các đề xuất như vậy còn quá sớm.

Trong khi đó, Ukraine đã công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Neptune tự sản xuất. Tên lửa này cùng loại với tên lửa đã được sử dụng để đánh chìm tàu Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 4-2022.

Hình ảnh toàn phần của tên lửa xuất hiện trong một video do nhà sản xuất vũ khí Zbroya công bố nhân Ngày Độc lập Ukraine hôm 24-8, bên cạnh các vũ khí nội địa khác như lựu pháo Bohdana và tàu không người lái hải quân.

Theo trang tin quốc phòng Militarnyi, tên lửa trong video có thân lớn hơn. Điều này giải thích cho tầm bắn được công bố là 1.000 km của phiên bản nâng cấp và có thể mang đầu đạn lớn hơn. 

Vào tháng 3-2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa phiên bản nâng cấp có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.000 km, tăng đáng kể so với tầm bắn 300 km được ghi trong tài liệu năm 2020 ở phiên bản gốc.

Tên lửa nâng cấp được cho là đã được sử dụng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào cảng hải quân Nga ở Novorossiysk vào tháng 5, với khoảng cách hơn 750 km. Đây là một trong những cuộc tấn công tên lửa thông thường tầm xa nhất của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Militarnyi cho rằng vũ khí mới có thể được trang bị đầu đạn chứa nhiều chất nổ hơn hoặc đầu đạn xuyên phá cứng, hay hệ thống dẫn đường mới. Mặc dù Neptune ban đầu được thiết kế như một tên lửa chống hạm nhưng các kế hoạch nâng cấp cho thấy sau đó nó đã được sử dụng cho các cuộc tấn công đất đối đất.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 25-8: Ukraine thực hiện chiến lược đặc biệt với Nga

(NLĐO) - Giá xăng tại Nga tăng lên mức kỷ lục do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga tăng mạnh.

Ukraine liên tiếp nhận hỗ trợ lớn từ Na Uy, Canada

(NLĐO) - Chính phủ Na Uy ngày 24-8 tuyên bố sẽ đóng góp khoảng 695 triệu USD cho các hệ thống phòng không của Ukraine.

Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

(NLĐO) - Đêm 23-8, UAV Ukraine tấn công 2 cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Nam nước Nga, thuộc vùng Rostov và Volgograd, khiến gần 40 chuyến tàu bị chậm trễ.

NATO Ukraine viện trợ tên lửa đàm phán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo