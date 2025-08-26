Điểm nóng xung đột ngày 26-8: NATO tiếp tục chi mạnh cho Ukraine

Theo báo Corriere della Sera, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết NATO đã cung cấp hơn 33 tỉ USD từ tháng 1-2025 và dự kiến nâng tổng số tiền lên 50 tỉ USD vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về lập trường của liên minh về việc Washington và Moscow theo đuổi các nỗ lực hòa bình, ông Dragone nói rằng NATO sẽ tiếp tục viện trợ quân sự, thậm chí tăng cường hơn nữa, đồng thời cáo buộc Nga trì hoãn đối thoại.

Ukraine đã thiết kế lại tên lửa chống hạm Neptune thành tên lửa hành trình tầm xa. Ảnh: AP

Ông Dragone cũng bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây sẽ được siết chặt. Tuy nhiên, ông Dragone bác bỏ thông tin cho rằng NATO có thể triển khai quân đội đến Ukraine - ý tưởng từng được các thành viên như Pháp và Anh đề xuất.

Ông Dragone nhấn mạnh việc này không được thảo luận trong NATO và cho rằng các đề xuất như vậy còn quá sớm.

Trong khi đó, Ukraine đã công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Neptune tự sản xuất. Tên lửa này cùng loại với tên lửa đã được sử dụng để đánh chìm tàu Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 4-2022.

Hình ảnh toàn phần của tên lửa xuất hiện trong một video do nhà sản xuất vũ khí Zbroya công bố nhân Ngày Độc lập Ukraine hôm 24-8, bên cạnh các vũ khí nội địa khác như lựu pháo Bohdana và tàu không người lái hải quân.

Theo trang tin quốc phòng Militarnyi, tên lửa trong video có thân lớn hơn. Điều này giải thích cho tầm bắn được công bố là 1.000 km của phiên bản nâng cấp và có thể mang đầu đạn lớn hơn.

Vào tháng 3-2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa phiên bản nâng cấp có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.000 km, tăng đáng kể so với tầm bắn 300 km được ghi trong tài liệu năm 2020 ở phiên bản gốc.

Tên lửa nâng cấp được cho là đã được sử dụng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào cảng hải quân Nga ở Novorossiysk vào tháng 5, với khoảng cách hơn 750 km. Đây là một trong những cuộc tấn công tên lửa thông thường tầm xa nhất của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Militarnyi cho rằng vũ khí mới có thể được trang bị đầu đạn chứa nhiều chất nổ hơn hoặc đầu đạn xuyên phá cứng, hay hệ thống dẫn đường mới. Mặc dù Neptune ban đầu được thiết kế như một tên lửa chống hạm nhưng các kế hoạch nâng cấp cho thấy sau đó nó đã được sử dụng cho các cuộc tấn công đất đối đất.