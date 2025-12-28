Điểm nóng xung đột ngày 28-12: Đòn liên hoàn của Ukraine khiến Nga thiệt hại nặng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 28-12: Đòn liên hoàn của Ukraine khiến Nga thiệt hại nặng?

Hải Hưng

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố tung đòn liên tiếp phá huỷ cả máy bay săn ngầm lẫn tàu ngầm “Hố đen” Nga, khiến đối phương thiệt hại hơn 420 triệu USD.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuần trước tuyên bố đã thực hiện đòn tấn công chuẩn xác để "vô hiệu hóa một tàu ngầm Nga ở cảng Novorossiysk trên biển Đen".

SBU khi đó tiết lộ họ đã sử dụng tàu lặn không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" để tấn công tàu ngầm Nga. Đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc dạng này do phía Ukraine thực hiện.

Ukraine tung “đòn đánh liên hoàn” Nga thiệt hại nặng? - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc máy bay chống tàu ngầm Il-38N của Nga tại căn cứ không quân Yeysk. Ảnh: SBU

"Sở dĩ tàu lặn ‘Sub Sea Baby’ có thể vô hiệu hoá tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk do trước đó chúng tôi phá huỷ máy bay săn ngầm Il-38N của họ" – Kyiv Post dẫn tuyên bố bổ sung của SBU hôm 23-12.

SBU nói rằng Nga chỉ có duy nhất chiếc máy bay săn ngầm Il-38N ở biển Đen. Đây cũng là phương tiện duy nhất mà Nga có thể sử dụng để phát hiện được "Sub Sea Baby". Vì thế, việc phá huỷ Il-38N trước đã mở đường cho đòn tấn công thành công nhằm vào tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk. 

Máy bay săn ngầm Il-38N còn có biệt danh "Rồng biển", trị giá khoảng 24 triệu USD, được thiết kế để giám sát hàng hải, phát hiện tàu ngầm, kiểm soát vùng biển, rải thủy lôi và tấn công bằng ngư lôi.

Để đánh trúng Il-38N, SBU đã sử dụng một máy bay không người lái (UAV) được trang bị đầu đạn nổ mảnh, bên trong chứa 2.000 mảnh văng được thiết kế để phát tán theo hướng chụp xuống dưới.

Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa các thiết bị chính và hệ thống radar, đồng thời làm hư hại một trong các động cơ của chiếc Il-38N. SBU đã công bố đoạn video minh chứng việc họ đã thực hiện thành công đòn đánh.

"SBU sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của đối phương và tiêu diệt chúng tại những nơi họ ít ngờ tới nhất" - tuyên bố của SBU nêu rõ.

Nếu như chiếc Il-38N có giá 24 triệu USD thì chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo mà Ukraine tuyên bố "vô hiệu hoá" có giá khoảng 400 triệu USD.

Tàu ngầm Nga bị tấn công có biệt danh "Hố đen" do lớp vỏ có khả năng hấp thụ âm thanh, khiến nó khó bị phát hiện bằng sóng siêu âm.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga còn có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr và mỗi lần phóng tối đa 4 quả.

Ukraine tung “đòn đánh liên hoàn” Nga thiệt hại nặng? - Ảnh 2.

Hình ảnh do Cơ quan an ninh Ukraine công bố cho thấy một vụ nổ lớn ở cảng Novorossiysk của Nga hôm 15-12. Ảnh: SBU

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố vừa tấn công, gây tổn thất nghiêm trọng và vô hiệu hóa một tàu ngầm Nga ở cảng Novorossiysk trên biển Đen

Điểm nóng xung đột ngày 27-12: Thông báo quan trọng của tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-12 để bàn kế hoạch hòa bình mới.

Ukraine tung đòn phá hủy vũ khí Nga, lực lượng Nga tiến sâu vào Donetsk

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố phá hủy 2 hệ thống phóng rốc-két đa nòng của Nga, trong khi Moscow nói đã kiểm soát thêm 8 khu dân cư của Kiev.

Ukraine Nga biển Đen xung đột Nga - Ukraine tàu ngầm máy bay săn ngầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo