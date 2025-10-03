Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

Theo Defense Express đưa tin ngày 1-10, thông tin về tên lửa tầm xa mới RK-360L đã được công bố bởi Zbroya, công ty quốc phòng nhà nước của Ukraine, trong một cuộc triển lãm ở Kiev.

Tên lửa RK-360L có tầm bắn lên tới 1.000 km, là phiên bản nâng cấp dành cho hệ thống tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa Neptune-D của Ukranine.

Tầm bắn này xa hơn tới 280 km so với RK-360, là loại tên lửa chống hạm trước đây được dùng cho loại hệ thống này.

Ngoài ra, trọng lượng đầu đạn của tên lửa mới đã được tăng từ 150 kg lên 260 kg.

Tên lửa hành trình RK-360L “Long Neptune” của Ukraine được trưng bày dưới thương hiệu Zbroya - Ảnh: ZBROYA

Theo nguồn tin của Defense Express, RK-360L dài 6 mét khi không có tên lửa đẩy, tức hơn phiên bản trước khoảng 1,5 m. Đường kính thân tên lửa là 50 cm, lớn hơn con số 38 cm của phiên bản cũ.

Thiết kế tên lửa cũng cho phép sử dụng linh hoạt: Các nhà phát triển cho rằng việc giảm thể tích thùng nhiên liệu có thể tăng thêm khả năng mang đầu đạn.

Tên lửa này vẫn có khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển.

Mặc dù hệ thống dẫn đường cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, Defense Express cho rằng năng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền cho thấy hệ thống tìm kiếm radar chủ động được sử dụng trong phiên bản chống hạm có thể vẫn được giữ nguyên.

RK-360L cũng tích hợp các tính năng mới cần thiết cho hoạt động tầm xa trên bộ, bao gồm khả năng bay ở độ cao thấp trên nhiều địa hình khác nhau, theo các tuyến đường được lập trình sẵn mà không cần định vị vệ tinh và tấn công các mục tiêu cố định trên bộ với độ chính xác cao.



Những khả năng như vậy đánh dấu bước tiến đáng kể so với hệ thống Neptune ban đầu, vốn được thiết kế chủ yếu cho các cuộc giao tranh trên vùng biển rộng.

Dòng tên lửa Neptune của Ukriane ban đầu được đưa vào sử dụng như một loại vũ khí chống hạm và nhanh chóng gây chú ý khi được sử dụng trong vụ đánh chìm soái hạm Moskva của Nga trên biển Đen vào năm 2022.