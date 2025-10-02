HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga phá hủy đoàn xe chở drone cảm tử, Ukraine cảnh báo nguy cơ ở Chernobyl

Huệ Bình

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy thành công một đoàn xe tải lớn chở drone cảm tử AN-196 “Lyuty” của Ukraine gần tỉnh Chernihiv, miền Bắc Ukraine.

Theo dữ liệu sơ bộ từ phía Nga, cuộc tấn công nói trên đã phá hủy khoảng 100 thiết bị bay không người lái (drone) AN-196 "Lyuty" thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Dựa trên ước tính giá trung bình của mỗi chiếc drone là 200.000 USD, tổng giá trị thiết bị bị phá hủy vào khoảng 20 triệu USD.

Nga phá hủy 100 drone 20 triệu USD, Ukraine cáo buộc Nga gây mất điện - Ảnh 1.

Nga phá hủy 100 drone 20 triệu USD, Ukraine cáo buộc Nga gây mất điện - Ảnh 2.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy thành công một đoàn xe tải lớn chở drone cảm tử AN-196 "Lyuty" của Ukraine gần tỉnh Chernihiv. Ảnh: RIA Novosti

Trước đây, có thông tin cho rằng drone UAV AN-196 "Lyuty" chủ yếu được phóng từ khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, việc phát hiện đoàn xe chở drone bị phá hủy gần Chernihiv củng cố giả thuyết rằng Ukraine đang sử dụng nhiều địa điểm phóng khác nhau.

Tỉnh Chernihiv cũng được xem là một địa điểm phóng tiềm năng. Bởi vì vị trí địa lý của Chernihiv, giáp với Belarus, cho phép các drone này bay ở độ cao thấp, né tránh sự phát hiện của một số trạm radar Nga, trước khi chuyển hướng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các mục tiêu chiến lược như nhà máy lọc dầu.

Các nhà phân tích cho rằng hoạt động phá hủy thành công đoàn xe gần Chernihiv cho thấy năng lực tình báo được nâng cao của Nga tại các khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn các đợt phóng drone quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Cùng ngày 1-10, theo truyền thông Ukraine, Nga tấn công vào cơ sở năng lượng tại thị trấn Slavutych thuộc tỉnh Kiev, gây ra sự cố mất điện tại nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl. Slavutych là thành phố vệ tinh ở miền Bắc Ukraine, được xây dựng để phục vụ nhân viên của nhà máy Chernobyl sau thảm họa năm 1986.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng drone của Nga nhắm vào một trạm biến áp ở Slavutych gây ra tình trạng mất điện tại thành phố này và một phần của tỉnh Chernihiv lân cận.

Bộ Năng lượng Ukraine ghi nhận "tình trạng khẩn cấp" tại nhiều cơ sở thuộc nhà máy Chernobyl. Do sự cố tăng vọt điện áp sau các cuộc tấn công của Nga, vòm chắn an toàn mới (cấu trúc cách ly lò phản ứng số 4 để ngăn rò rỉ phóng xạ) đã bị mất điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết sự cố mất điện tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và cáo buộc Nga sử dụng hơn 20 drone trong cuộc tấn công này, theo tờ Kyiv Independent.

Sự việc này càng làm tăng thêm lo ngại về an ninh hạt nhân tại Ukraine, nhất là trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt kết nối khỏi lưới điện Ukraine trong thời gian kỷ lục, hơn 100 giờ.

Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga

Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga

(NLĐO) - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt mang đầu đạn nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok của Nga.

Ukraine sẽ nhận thêm loạt khí tài "khủng"

(NLĐO) - Nhiều hệ thống tên lửa phòng không Patriot mới cũng như tiêm kích Gripen đã và sẽ được nhiều nước chuyển giao cho Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 30-9: UAV giá rẻ Ukraine hạ trực thăng 10 triệu USD của Nga?

(NLĐO) - Quan chức Ukraine tiết lộ máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất của nước này gần đây đã phá hủy trực thăng chục triệu USD của Nga.

