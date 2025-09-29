HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV

Hải Hưng

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển cho Kiev.

Mỹ đang xem xét đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, theo thông tin được Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tiết lộ trên Fox News hôm 28-9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ chuyển cho Kiev.

"Chúng tôi đang xem xét yêu cầu từ phía châu Âu" – ông Vance cho biết và nhấn mạnh – "Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về đề nghị này".

Với tầm bắn 2.500 km, tên lửa Tomahawk có thể giúp Ukraine đối phó hiệu quả với những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Nga.

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV- Ảnh 1.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: United24media

Việc các đồng minh cung cấp loại vũ khí này cho Kiev chắc chắn sẽ bị Nga xem là hành động leo thang trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc dùng tên lửa tầm xa nhưng hiện đang ngày càng thất vọng khi tiến trình hòa đàm tiến triển chậm.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 28-9 họ đã bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, trong đó có 12 chiếc ở vùng Kursk, 10 chiếc tại vùng Bryansk, 8 chiếc tại vùng Belgorod...

Moscow gọi các cuộc tấn công này là "khủng bố" và đáp trả bằng việc tập kích cơ sở quân sự Ukraine, trong đó có nhà máy lắp ráp UAV.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod xác nhận nguồn cung điện và nước tại địa phương này bị gián đoạn nghiêm trọng sau các đợt tập kích của Ukraine.

Theo đài RT, Thống đốc Gladkov cảnh báo "mối đe dọa từ không kích vẫn tiếp diễn" và kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài. 

Nga cũng ghi nhận mất điện tại TP Stary Oskol, cách Belgorod hơn 150 km.

Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk, Nga bắn rơi nhiều UAV- Ảnh 3.

Quân đội Nga tuyên bố bắn hạ 41 UAV Ukraine trong đêm 28-9. Ảnh: TASS

