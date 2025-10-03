Tổng thống Putin cảnh báo leo thang trong quan hệ Nga - Mỹ, chỉ trích Pháp bắt tàu dầu

Theo ông Putin, việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Moscow và Washington, đồng thời không thay đổi được tình hình trên chiến trường.

“Việc Mỹ có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev sẽ báo hiệu một giai đoạn leo thang mới, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ" - ông Putin phát biểu tại diễn đàn các chuyên gia chính sách đối ngoại ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen của Nga.

“Hệ thống phòng không của Nga sẽ nhanh chóng thích ứng với mối đe dọa mới. Điều đó chắc chắn không làm thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường. Quân đội Nga đang liên tục giành được lợi thế trước Ukraine”.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát biểu của ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Cùng lúc đó, ông Putin ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hỗ trợ đàm phán hòa bình ở Ukraine. Ông cũng mô tả hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 của họ tại Alaska là hiệu quả.

“Thật tốt khi chúng tôi nỗ lực tìm kiếm và tìm ra những phương thức khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tôi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Tổng thống Donald Trump” - nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Trong khi ca ngợi Tổng thống Donald Trump và cố gắng nhấn mạnh những lợi ích chung tiềm tàng, bao gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân, ông Putin đã gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới các đồng minh phương Tây của Ukraine về việc cố gắng bắt giữ các tàu chở dầu của Nga khi chúng đến các cảng trên toàn cầu.

Ông lập luận rằng hành động này có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ, đồng thời gây bất ổn nghiêm trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Khi được hỏi về vụ Pháp bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, ông Putin cho rằng đây là nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề nội bộ của Pháp.

“Hành động như vậy vi phạm luật hàng hải quốc tế và có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ. Nguy cơ đối đầu sẽ gia tăng nghiêm trọng” - ông Putin cảnh báo.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, con tàu bị bắt giữ có liên hệ với “đội tàu chở dầu bí mật của Nga, bao gồm những tàu chở dầu cũ kỹ không rõ chủ sở hữu đang trốn tránh lệnh trừng phạt của phương Tây”.