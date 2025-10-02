HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đòn tấn công của Ukraine khiến Nga "khủng hoảng nhiên liệu", lan sang cả Crimea

Hải Hưng

(NLĐO) - Đòn tấn công UAV của Ukraine làm tê liệt 38% công suất lọc dầu Nga, gây ra khủng hoảng nhiên liệu lan tới bán đảo Crimea, theo truyền thông Ukraine.

RBC-Ukraine cho hay kể từ tháng 8, máy bay không người lái (UAV) Ukraine liên tục đánh vào các nhà máy lọc dầu lớn tại Nga, khiến thị trường nhiên liệu trong nước Nga rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo số liệu của Siala do hãng RBC (Nga) dẫn lại, đến cuối tháng 9, gần 38% công suất lọc dầu sơ cấp bị đình trệ, tương đương 338.000 tấn mỗi ngày.

So với tháng 8, sản lượng xăng và dầu diesel giảm 6% và tiếp tục 24% trong tháng 9. Đây là con số kỷ lục về sự sụt giảm sản lượng của ngành lọc dầu Nga, vượt xa các mốc từng ghi nhận trước đó như vào hồi tháng 5-2022 hay tháng 8-2023. Vào tháng 8-2023, con số này là 23%, tương đương 206.000 tấn/ngày.

Đòn tấn công của Ukraine khiến Nga "khủng hoảng nhiên liệu", lan sang cả Crimea- Ảnh 1.

UAV Ukraine đã làm tê liệt nhiều nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Russian media

Các cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine khiến 4 nhà máy Nga phải ngừng sản xuất trong tháng 9, gồm Kinef tại vùng Leningrad (lớn thứ hai nước Nga), nhà máy Ryazan của Rosneft, cùng 2 cơ sở xử lý khí đốt của Gazprom ở Novokuybyshevsk và Astrakhan.

Theo báo Kommersant, sản lượng xăng trong nước Nga đã giảm khoảng 1 triệu tấn, khiến thị trường thiếu hụt khoảng 20% nhu cầu.

Chuyên gia kinh tế Vladislav Inozemtsev nhấn mạnh việc khôi phục các nhà máy này có thể kéo dài nhiều tháng, do lệnh trừng phạt khiến Nga khó nhập thiết bị từ phương Tây, trong khi việc thay thế bằng hàng Trung Quốc cũng không dễ dàng. 

Thực tế trên khiến cuộc khủng hoảng xăng dầu Nga lan tới tận bán đảo Crimea. Tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng buộc chính quyền địa phương phải siết chặt hạn mức bán lẻ.

Người dân tại bán đảo Crimea chỉ được mua tối đa 20 lít mỗi lượt, trong khi vận tải công cộng, cơ sở y tế, tiện ích và dịch vụ khẩn cấp được ưu tiên cung cấp đầy đủ.

Quy định mới khiến các trạm xăng ở Crimea xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu.

Từ mùa hè này, Ukraine nối lại các đòn đánh quy mô vào hệ thống lọc dầu và đường ống Nga, do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) và lực lượng UAV phối hợp thực hiện.

Ukraine nhà máy lọc dầu Nga UAV Ukraine
