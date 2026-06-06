Điểm nóng xung đột ngày 6-6: Anh - Pháp sẵn sàng hành động ở Hormuz

Anh và Pháp đã hoàn tất kế hoạch dẫn đầu một chiến dịch quốc tế nhằm rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục hoạt động hàng hải vẫn đang gặp nhiều trở ngại.

Theo các nguồn thạo tin, lực lượng quân sự của nhiều quốc gia đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho nhiệm vụ dọn sạch các bãi thủy lôi được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz hiện vẫn chứng kiến hoạt động vận tải biển gần như tê liệt sau những vụ đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh trong tuần qua.

Tàu quét thủy lôi của Đức được triển khai trong lúc các nước châu Âu chuẩn bị cho chiến dịch bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã xử lý phần lớn số thủy lôi trên biển, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay khi Tehran ký bản ghi nhớ chấm dứt các hành động thù địch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 4-6 nói rằng các cuộc thương lượng chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Chiến dịch rà phá thủy lôi dự kiến quy tụ khoảng 15 quốc gia đã cam kết nhân lực và khí tài - theo hãng tin Bloomberg.

Một số nước có thể tham gia sau khi chiến dịch khởi động nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Dù kế hoạch cơ bản đã hoàn thiện, liên minh vẫn đang tìm kiếm thêm một số tàu hỗ trợ chuyên dụng.

Việc triển khai lực lượng sẽ chỉ bắt đầu sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tự do hàng hải hoàn toàn cũng như tạo điều kiện an toàn cho các phương tiện quân sự hoạt động trong khu vực.

Việc châu Âu xúc tiến kế hoạch từ sớm cho thấy Anh và Pháp muốn đóng vai trò nổi bật trong việc duy trì ổn định tại vùng Vịnh sau khi xung đột hạ nhiệt.

Trong thời gian qua, nhiều nước châu Âu đã tránh tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự do Washington phát động.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper xác nhận kế hoạch đã được thảo luận với phía Mỹ. Theo bà, mục tiêu của chiến dịch là tăng cường năng lực rà phá thủy lôi, đồng thời sẵn sàng hộ tống hoặc trấn an các tàu thương mại nếu cần thiết.

Các nguồn tin cũng cho biết Anh và Pháp dự kiến duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Tehran trong lúc triển khai nhiệm vụ. Dù Iran bày tỏ mong muốn tự tiến hành rà phá thủy lôi, London và Paris được cho là nghi ngờ năng lực thực hiện của Tehran và muốn trực tiếp điều phối chiến dịch.

Trước đó, Hải quân Hoàng gia Anh đã điều tàu RFA Lyme Bay mang theo các hệ thống săn tìm thủy lôi tự động từ Gibraltar hướng đến khu vực Hormuz.

Trong khi đó, Mỹ hiện không còn nhiều tàu chuyên dụng rà phá thủy lôi tại Trung Đông do đang từng bước cho nghỉ hưu các tàu quét mìn lớp Avenger.