Điểm nóng xung đột ngày 6-9: Đan Mạch tiếp sức cho "át chủ bài" của Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-9: Đan Mạch tiếp sức cho "át chủ bài" của Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) – Đan Mạch tham gia sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine, trong khi Anh xem xét khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL cho Kiev.

Đài truyền hình DR hôm 4-9 cho biết nhiên liệu cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo sẽ được sản xuất tại Đan Mạch.

Cơ sở sản xuất này được cho là đặt gần căn cứ không quân Skrydstrup ở miền Nam Đan Mạch và thuộc sở hữu của FPRT, một công ty con của doanh nghiệp Fire Point đến từ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa "cây nhà lá vườn" Flamingo có khả năng tấn công mục tiêu xa tới 3.000 km, tức đủ tầm vươn tới tới Siberia của Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận trong vài tháng tới Ukraine chưa thể sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo.

Điểm nóng xung đột ngày 6-9: Đan Mạch tiếp sức cho "át chủ bài" của Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tổ chức họp báo tại Căn cứ không quân Skrydstrup, Đan Mạch, ngày 20-8-2023. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

DR cho hay Đan Mạch dự kiến thông qua một đạo luật vào tuần tới nhằm cấp cho công ty Ukraine này quyền miễn trừ một số quy định và tránh khỏi các khiếu kiện dân sự. Dự kiến, việc sản xuất nhiên liệu cho tên lửa Flamingo trên sẽ bắt đầu trên đất Đan Mạch từ ngày 1-12 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trước đó cũng từng tuyên bố rằng các nhà sản xuất vũ khí của Ukraine "đang trên đường" bắt đầu sản xuất trên lãnh thổ Đan Mạch.

Truyền thông Anh từng đặt nghi vấn liệu tên lửa Flamingo có thực sự do Ukraine phát triển hay không. Họ đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa Flamingo với mẫu tên lửa hành trình FP-5 do Anh chế tạo, được giới thiệu hồi đầu năm nay. 

Hơn nữa, công ty Fire Point cũng được cho là đang bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine điều tra vì nghi ngờ đã cung cấp thông tin sai lệch cho chính phủ về giá cả và tiến độ bàn giao.

Trong khi đó, trang Militarnyi cho biết Anh đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL cho Ukraine sau khi hoàn tất phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy đã công bố thông tin này trong một cuộc họp báo. Ông nói: "Trong hơn 3,5 năm qua, Anh là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho họ mọi thứ cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đáp ứng những gì Kiev cho là thiết yếu nhất. Tuy nhiên, khi làm điều này chúng tôi không tiết lộ chi tiết về các công nghệ mà London sẽ cung cấp".

Việc phát triển tên lửa NIGHTFALL đã được công bố vào cuối tháng 8, nó có tầm bắn hơn 600 km và mang theo khoảng 300 kg thuốc nổ, do đó tổng trọng lượng đầu đạn có thể lên tới 400 - 500 kg.

Điểm nóng xung đột ngày 6-9: Đan Mạch tiếp sức cho "át chủ bài" của Ukraine- Ảnh 3.

Bệ phóng tên lửa M270 phóng tên lửa ATACMS. Ảnh: Quân đội Mỹ

Tên lửa NIGHTFALL bay theo quỹ đạo "gần như đạn đạo" khi cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình. Điều này đảm bảo độ chính xác cao trong việc tiêu diệt mục tiêu với độ lệch vòng tròn không quá 5 m.

Hệ thống định vị phải hoạt động ổn định trong "môi trường điện từ phức tạp", ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh hoặc bị gây nhiễu bởi phương tiện tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị ít nhất 5 nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa NIGHTFALL để thử nghiệm trong vòng 9 - 12 tháng.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng không một hình thức viện trợ nào của phương Tây có thể thay đổi cục diện chiến trường, đồng thời yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tin liên quan

“Không hài lòng” với Nga, Mỹ duyệt bán tên lửa hành trình cho Ukraine

“Không hài lòng” với Nga, Mỹ duyệt bán tên lửa hành trình cho Ukraine

(NLĐO) - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy “không hài lòng” trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Mỹ âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS).

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

(NLĐO) - Ukraine tập kích nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đồng thời tố đối phương đang tái triển khai quân chuẩn bị chiến dịch tấn công mới.

Ukraine Nga Anh đan mạch tên lửa tên lửa Flamingo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo