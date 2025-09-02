Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea

Cuộc tấn công quy mô lớn bằng sản phẩm "cây nhà lá vườn" Flamingo được Ukraine thực hiện hôm 30-8 (giờ địa phương).

Trang tin Militarnyi mô tả ít nhất 3 quả tên lửa Flamingo được phóng từ khu vực Odesa, vượt qua biển Đen và đánh trúng một căn cứ bí mật của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần thị trấn Armyansk.

Các quả tên lửa này đã đánh sập một tòa nhà hành chính và phá hủy hoặc làm hư hỏng 6 tàu đệm khí quân sự được FSB dùng cho các cuộc tuần tra ven biển. Đây được coi là một trong những đòn đánh táo bạo và chính xác nhất của Kiev kể từ đầu năm 2025.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine (trái) ngày 30-8 khai hoả về phía bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine (phải) tại một cơ sở lắp ráp bí mật. Ảnh: Chính phủ Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh do mạng lưới Copernicus của châu Âu công bố cho thấy những dấu vết cháy nổ rõ rệt trong phạm vi căn cứ và khu vực lân cận.

Một số đoạn video từ các blogger quân sự Ukraine cũng ghi lại cảnh 3 quả tên lửa Flamingo liên tiếp rời bệ phóng vào rạng sáng.

Flamingo được Ukraine tự phát triển trong vòng chưa đầy 12 tháng, trong bối cảnh Mỹ và NATO hạn chế việc Kiev sử dụng các tên lửa tầm xa phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tên lửa Flamingo có thể mang đầu đạn nặng trên 1 tấn với tầm bắn hơn 3.000 km – đủ sức vươn tới hầu hết các mục tiêu chiến lược của Nga.

Điểm độc đáo của tên lửa tầm xa Flamingo nằm ở động cơ tăng cường lực đẩy tách rời sau khi rời bệ phóng, giúp tên lửa đạt tốc độ cao và khả năng cơ động tốt hơn trước các hệ thống phòng không.

Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin căn cứ trên bán đảo Crimea bị tập kích bằng tên lửa Flamingo nhưng hãng tin độc lập Astra thừa nhận căn cứ FSB tại Armyansk bị tấn công. Astra cũng đồng thời không loại trừ khả năng loại vũ khí mà Ukraine sử dụng có thể là phiên bản cải tiến của tên lửa Neptune, vốn ban đầu được thiết kế để chống hạm nhưng nay có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất.

Cùng với cuộc tấn công tên lửa, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) triển khai một đợt tập kích UAV vào sân bay quân sự Hvardiiske, gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crimea.

HUR cho biết họ đã phá huỷ hoàn toàn ít nhất 2 trực thăng Nga, gồm một chiếc Mi-8 và một chiếc Mi-24.

Các đoạn video từ UAV do HUR công bố cho thấy những vụ nổ lớn và cột khói đen bốc cao từ khu vực căn cứ. Động thái này cho thấy Kiev đang mở rộng mặt trận tấn công đa hướng, kết hợp hỏa lực tầm xa với các cuộc tập kích đặc nhiệm để làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại Crimea.

Ảnh bên trái do blogger quân sự Krymsky Veter đăng tải ngày 31-8 cho thấy ít nhất 3 vị trí của tình báo Nga trên bán đảo Crimea bị tên lửa Flamingo đánh trúng. Góc trên bên phải là ảnh chụp tên lửa Flamingo do chính phủ Ukraine công bố. Góc dưới bên phải là ảnh chụp tàu đệm khí quân sự có thể chở 25 người của Nga. Ảnh gép của Kyiv Post

Giới phân tích nhận định việc Ukraine tung ra Flamingo cho thấy Kiev không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kho vũ khí phương Tây.

Đòn đánh vào Armyansk gửi đi thông điệp rằng mọi căn cứ quân sự Nga tại Crimea đều nằm trong tầm với của Ukraine.

Trong thông điệp video hôm 31-8, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bởi "Moscow không hề quan tâm đến tiến trình hòa bình".

Trong khi đó, NATO bác bỏ cáo buộc cung cấp dữ liệu mục tiêu trực tiếp cho Kiev, song khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ về vật chất và hậu cần.

Cuộc tập kích bằng Flamingo đánh dấu một bước ngoặt chiến thuật khi Ukraine lần đầu chứng minh năng lực sản xuất và triển khai tên lửa tầm xa nội địa với độ chính xác cao.

Động thái của Ukraine có thể khiến Nga phải tái bố trí lực lượng và nâng cấp hệ thống phòng không tại Crimea, trong khi biển Đen nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nóng mới trong những tháng tới.