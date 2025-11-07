Điểm nóng xung đột ngày 7-11: Đằng sau vụ nữ thiếu tướng Israel bị bắt

Thiếu tướng Yifat Tomer-Yerushalmi, cựu luật sư hàng đầu của quân đội Israel, đang bị giam giữ và là tâm điểm của một vụ bê bối gây chấn động đất nước sau chuỗi sự kiện kỳ lạ, bao gồm việc bà đột ngột từ chức, biến mất và được tìm thấy trên bãi biển Tel Aviv.

Vụ việc bắt nguồn từ việc bà thừa nhận đã cho phép rò rỉ một đoạn video giám sát cho thấy binh sĩ Israel lạm dụng và tấn công tình dục nghiêm trọng một tù nhân Palestine tại nhà tù quân sự Sde Teiman.

Hãng tin AP cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 5-7-2024. Theo cáo trạng, các binh sĩ Israel bị cáo buộc đã đánh đập và lạm dụng tù nhân Palestine bằng dao, gây ra nhiều thương tích.

Một nhân viên y tế rành rẽ vụ việc mô tả tù nhân Palestine phải trải qua phẫu thuật vì thủng trực tràng và đây là trường hợp lạm dụng nghiêm trọng nhất tại Sde Teiman mà ông từng biết. Tù nhân Palestine sau đó được trả tự do về Gaza vào tháng trước như một phần của cuộc trao đổi tù nhân.

Thiếu tướng Yifat Tomer-Yerushalmi. Ảnh: AP

Mục đích rò rỉ video của bà Tomer-Yerushalmi nhằm phơi bày mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, cũng như ứng phó trước luồng ý kiến chính trị cứng rắn cho rằng quân đội đang nhắm mục tiêu vào binh lính của mình một cách không công bằng.

Trong đơn từ chức, bà nhấn mạnh quân đội có "nghĩa vụ phải điều tra khi có nghi ngờ hợp lý về hành vi bạo lực chống lại người bị giam giữ". Bà bày tỏ sự thất vọng rằng "sự hiểu biết cơ bản" về việc không được phép hành động bạo lực, kể cả đối với những tù nhân bị căm ghét nhất, đã không còn được mọi người chấp nhận.

Tuy nhiên, hành động của bà đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nhà lãnh đạo chính trị cánh hữu. Ngay cả sau khi từ chức do áp lực, bà Tomer-Yerushalmi tiếp tục phải hứng chịu những lời công kích cá nhân.

Sau đó, bà Tomer-Yerushalmi để lại lời nhắn khó hiểu cho gia đình và bỏ lại xe gần bãi biển, dấy lên nỗi lo sợ bà tự tử. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tiến hành, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái.

Cho đến lúc được tìm thấy còn sống trên bãi biển vào tối 2-11, bà tiếp tục phải hứng chịu những lời công kích cá nhân gay gắt hơn.

Khi tiết lộ một trong những chiếc điện thoại của bà Tomer-Yerushalmi biến mất, các chính trị gia và bình luận viên cánh hữu bắt đầu cáo buộc bà dàn dựng vụ tự tử để tiêu hủy bằng chứng.

Tại phiên tòa ngày 3-11, thẩm phán đã ra lệnh kéo dài thời gian tạm giam đối với bà Tomer-Yerushalmi, với các cáo buộc liên quan đến việc rò rỉ, bao gồm hành vi gian lận, lạm dụng tín nhiệm và cản trở công lý.

Bà đang bị giam giữ tại một nhà tù nữ ở miền Trung Israel.

Vụ việc của bà Tomer-Yerushalmi cho thấy rõ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel mà 2 năm xung đột vẫn không thể hàn gắn.

Bê bối này cũng khiến bà Tomer-Yerushalmi trở thành quan chức an ninh cấp cao mới nhất bị thay thế bởi những người được coi là trung thành với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một chuyên gia nhận định sự việc báo trước sự quay lại của một thời kỳ chia rẽ nội bộ nghiêm trọng ở Israel.