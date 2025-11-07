Điểm nóng xung đột ngày 7-11: Đằng sau vụ nữ thiếu tướng Israel bị bắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 7-11: Đằng sau vụ nữ thiếu tướng Israel bị bắt

Huệ Bình

(NLĐO) – Việc thiếu tướng Yifat Tomer-Yerushalmi đột ngột từ chức, biến mất bí ẩn, rồi bị bắt giữ đã phơi bày sự chia rẽ chính trị sâu sắc ở Israel.

Thiếu tướng Yifat Tomer-Yerushalmi, cựu luật sư hàng đầu của quân đội Israel, đang bị giam giữ và là tâm điểm của một vụ bê bối gây chấn động đất nước sau chuỗi sự kiện kỳ lạ, bao gồm việc bà đột ngột từ chức, biến mất và được tìm thấy trên bãi biển Tel Aviv.

Vụ việc bắt nguồn từ việc bà thừa nhận đã cho phép rò rỉ một đoạn video giám sát cho thấy binh sĩ Israel lạm dụng và tấn công tình dục nghiêm trọng một tù nhân Palestine tại nhà tù quân sự Sde Teiman.

Hãng tin AP cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 5-7-2024. Theo cáo trạng, các binh sĩ Israel bị cáo buộc đã đánh đập và lạm dụng tù nhân Palestine bằng dao, gây ra nhiều thương tích.

Một nhân viên y tế rành rẽ vụ việc mô tả tù nhân Palestine phải trải qua phẫu thuật vì thủng trực tràng và đây là trường hợp lạm dụng nghiêm trọng nhất tại Sde Teiman mà ông từng biết. Tù nhân Palestine sau đó được trả tự do về Gaza vào tháng trước như một phần của cuộc trao đổi tù nhân.

Bê bối chấn động Israel, thiếu tướng bị bắt sau chuỗi sự kiện khó hiểu - Ảnh 1.

Thiếu tướng Yifat Tomer-Yerushalmi. Ảnh: AP

Mục đích rò rỉ video của bà Tomer-Yerushalmi nhằm phơi bày mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, cũng như ứng phó trước luồng ý kiến chính trị cứng rắn cho rằng quân đội đang nhắm mục tiêu vào binh lính của mình một cách không công bằng.

Trong đơn từ chức, bà nhấn mạnh quân đội có "nghĩa vụ phải điều tra khi có nghi ngờ hợp lý về hành vi bạo lực chống lại người bị giam giữ". Bà bày tỏ sự thất vọng rằng "sự hiểu biết cơ bản" về việc không được phép hành động bạo lực, kể cả đối với những tù nhân bị căm ghét nhất, đã không còn được mọi người chấp nhận.

Tuy nhiên, hành động của bà đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nhà lãnh đạo chính trị cánh hữu. Ngay cả sau khi từ chức do áp lực, bà Tomer-Yerushalmi tiếp tục phải hứng chịu những lời công kích cá nhân.

Sau đó, bà Tomer-Yerushalmi để lại lời nhắn khó hiểu cho gia đình và bỏ lại xe gần bãi biển, dấy lên nỗi lo sợ bà tự tử. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tiến hành, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái.

Cho đến lúc được tìm thấy còn sống trên bãi biển vào tối 2-11, bà tiếp tục phải hứng chịu những lời công kích cá nhân gay gắt hơn.

Khi tiết lộ một trong những chiếc điện thoại của bà Tomer-Yerushalmi biến mất, các chính trị gia và bình luận viên cánh hữu bắt đầu cáo buộc bà dàn dựng vụ tự tử để tiêu hủy bằng chứng.

Tại phiên tòa ngày 3-11, thẩm phán đã ra lệnh kéo dài thời gian tạm giam đối với bà Tomer-Yerushalmi, với các cáo buộc liên quan đến việc rò rỉ, bao gồm hành vi gian lận, lạm dụng tín nhiệm và cản trở công lý.

Bà đang bị giam giữ tại một nhà tù nữ ở miền Trung Israel.

Vụ việc của bà Tomer-Yerushalmi cho thấy rõ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel mà 2 năm xung đột vẫn không thể hàn gắn.

Bê bối này cũng khiến bà Tomer-Yerushalmi trở thành quan chức an ninh cấp cao mới nhất bị thay thế bởi những người được coi là trung thành với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một chuyên gia nhận định sự việc báo trước sự quay lại của một thời kỳ chia rẽ nội bộ nghiêm trọng ở Israel.

Tin liên quan

Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn

(NLĐO) - Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn trong khuôn khổ giai đoạn đầu sáng kiến chấm dứt xung đột tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương.

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Hamas đã nhất trí về giai đoạn một của kế hoạch hòa bình Gaza nhằm tạm dừng giao tranh và thả con tin.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất về xung đột Israel - Hamas

Israel và nhóm vũ trang Hamas ngày 6-10 dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

đánh đập phẫu thuật Israel Palestine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo