Điểm nóng xung đột ngày 7-3: Iran hé lộ về tên lửa siêu nặng Khorramshahr-4

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các tên lửa Khorramshahr-4 được phóng rạng sáng 5-3, trong làn sóng thứ 19 của chiến dịch mà Tehran gọi là Lời hứa chân thật 4.

IRGC cho biết các mục tiêu của đợt tấn công gồm sân bay quốc tế Ben Gurion và các cơ sở của không quân Israel tại khu vực này. Phía Iran nói loạt tên lửa đã đánh trúng khu vực sân bay và gây gián đoạn hoạt động.

Một số hãng truyền thông khu vực dẫn nguồn từ phía Iran cho rằng các hệ thống phòng không Israel đã không thể ngăn chặn hoàn toàn đợt tấn công. Tuy nhiên, những tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập.

Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran được cho là đã được sử dụng trong đợt tấn công mới nhằm vào sân bay Ben Gurion của Israel. Ảnh: Palestine Chronicle

Theo thông số do Iran công bố, Khorramshahr-4 có tầm bắn khoảng 2.000 km, dài khoảng 13 m và mang đầu đạn nặng khoảng 1.500 kg. Đầu đạn của tên lửa được thiết kế có khả năng cơ động khi quay trở lại khí quyển nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

Palestine Chronicles cho biết Iran cũng tuyên bố tên lửa siêu nặng này có thể đạt tốc độ rất cao, khoảng Mach 16 ngoài khí quyển và Mach 8 khi bay trong khí quyển.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 5-3, IRGC nói các lực lượng Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực Vùng Vịnh.

Theo phía Iran, khoảng 20 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị đánh trúng trong các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tehran cho biết thêm các cuộc tấn công này gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở quân sự của Mỹ, song thông tin chưa được phía Washington xác nhận.

Ngoài ra, truyền thông Iran cũng đưa tin lực lượng nước này đã phóng tên lửa tấn công các căn cứ của những nhóm người Kurd đối lập với chính quyền Tehran tại khu tự trị ở miền Bắc Iraq.