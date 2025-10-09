Ngày 9-10, theo Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh, trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, nhiều khu vực ở tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng trong các ngày từ 8 đến 10-10 với mực nước có thể đạt mức báo động cấp II đến cấp III.

Khu vực xã Mộc Hóa nước lũ đã tràn đồng, đang dâng cao.

Từ sáng 9-10, mực nước tại trung và hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây cùng rạch Bến Đá đang lên nhanh do triều cường, nước từ thượng nguồn đổ về và mưa lớn tại chỗ. Dự báo trong những ngày tới, đỉnh triều sẽ đạt mức cao nhất trong năm, gây nguy cơ ngập sâu trên diện rộng.

Phạm vi ngập lụt được xác định tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là các địa phương Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Tuyên Nhơn, Đức Hòa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền và Long Thuận. Mực nước cao nhất có thể đạt 120–150cm, tập trung trong thời gian từ ngày 8 đến 10-10.

Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở mức cấp 2 nên đề nghị chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó, gia cố đê bao, bảo vệ vùng trũng thấp, bãi bồi và các khu vực trồng cây ăn trái, nhằm hạn chế thiệt hại do nước dâng gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, khu vực xã Hưng Điền có một ô bao với diện tích khoảng 4.032ha được đánh giá có nguy cơ bị ảnh hưởng ngập lũ.

Trước tình hình này, tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND các xã, phường vùng Đồng Tháp Mười và các đơn vị chuyên môn chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó đỉnh lũ năm 2025, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ và triều cường gây ra.